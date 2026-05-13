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500萬放官邸11個月才退？檢方猛攻鄭文燦：這不是政治獻金

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉入華亞科技園區土地開發案收賄，桃園地院昨續行詰問證人廖力廷；公訴主任檢察官吳昇峰與主詰問的檢察官邱健盛針對關鍵500萬元現金與都市計畫變更過程展開強勢攻防，試圖從金流異常、行政決策與法律對價關係，證明鄭文燦涉犯收賄罪嫌。

邱健盛首先駁斥辯方指稱「檢調誘導證人」的說法，表示從上周對證人廖力廷的交互詰問過程可清楚看出，偵查機關並未有所謂「植入記憶」或以減刑交換證詞等不當行為，相關供述均有客觀事證支持。

針對全案最關鍵500萬元現金，邱健盛提出四大疑點，認為這筆錢根本不可能是政治獻金，而是具有明確對價性的賄款。首先是「時間點高度巧合」，邱檢指出，桃園市府於2017年9月7日作出有利業者的相關會議結論後，僅隔7天，業者即於9月14日晚間將500萬元送進鄭文燦官邸，時序高度密接。

其次是「交付款地點異常」，邱檢強調，若屬政治獻金，理應在公開活動、募款餐會等政治場合進行，然而本案卻是深夜將現金送往市長官邸，且以黑色提袋裝放，明顯不符正常政治獻金模式。

第三則是「延遲退款」，他指出，鄭文燦收到500萬元後，並未於第一時間退還，而是相隔近11個月後才返還現金，與一般拒收政治獻金的處理方式明顯不同。

第四則是「包裝方式改變」，邱健盛指出，500萬元退還時的包裝方式，與最初交付款項時並不一致，因此合理推論袋子曾被打開、動用，代表鄭文燦明知袋內裝的就是現金。直言「退款包裝不同，就代表這個包裝曾經被動用過、被開啟過」

邱健盛也引用最高法院113年度台上字第2108號判決見解，強調賄賂案件中的「對價關係」，並不需要像契約般逐條講明職務內容，只要行賄者與公務員間，對特定職務行為存在「概括認同」，即可能成立收賄罪。檢方認為，即便業者最後未完全取得想要結果，仍不影響對價關係成立。

主任檢察官吳昇峰則進一步反擊辯方，主張證人廖力廷「不懂都市計畫法令」的說法。他認為，問題核心從來不是證人是否熟悉法規，而是業者明知行政程序「走不通」，才會尋求具有影響力的人協助推動開發。

吳昇峰指出，業者的核心訴求相當明確，就是希望9.12公頃土地能以「市地重劃」而非「區段徵收」方式開發，並藉由「國家重大建設」包裝，以降低法令門檻與開發難度。

對於辯方質疑檢方庭上新增「無主地」、「免區段徵收」等爭點，吳昇峰則回應，檢方起訴的並非單一行政行為，而是一整串有助於業者獨立開發的行動，包括自辦重劃、國家重大建設認定，以及如何規避相關法令限制，這些都屬於整體對價關係的一部分。

庭訊最後，檢辯雙方持續圍繞500萬元究竟是「政治獻金」還是「賄款」激烈交鋒，合議庭預計下週將傳喚關鍵證人廖俊松出庭，進一步釐清金流與開發決策過程。

桃檢昨蒞庭公訴組陣容仍由主任檢察官吳昇峰（左一）率邱健盛（右一）及李頎（後一）為主力，承辦檢察官陳嘉義依然陪同列席聽庭。記者陳恩惠／攝影
桃檢昨蒞庭公訴組陣容仍由主任檢察官吳昇峰（左一）率邱健盛（右一）及李頎（後一）為主力，承辦檢察官陳嘉義依然陪同列席聽庭。記者陳恩惠／攝影

桃檢公訴組歷經馬拉松式開庭，大家看來都相當疲憊，這次除了邱健盛主詰，吳主任也挺身反擊，李頎則是適時補刀。記者陳恩惠／攝影
桃檢公訴組歷經馬拉松式開庭，大家看來都相當疲憊，這次除了邱健盛主詰，吳主任也挺身反擊，李頎則是適時補刀。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 政治獻金 吳昇峰

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