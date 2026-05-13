快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國家資安院高階內鬼浮出 研究中心二把手涉主導竊密20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦國家資通安全研究院內鬼案，今年3月搜索拘提前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君到案，經分析扣押物證，懷疑該中心副主任許世璋，涉在擔任研發組總監期間，主導個資竊取計調查畫，新北市調查處昨天大規模約談許世璋共7人到案，台北地檢署複訊後，凌晨依違反個資法命許世璋20萬交保。

據了解，許世璋目前為前瞻研究籌獲中心二把手，具高度資安專業背景，沒想到卻是整起竊密計畫藏鏡人，不過他否認有指示或教唆部屬去駭侵、蒐集其他單位資料，強調自己不知情，但檢調依據掌握的人證與物證，均指向許世璋涉案。

同案約談包括彭敏君、沙崙院區前瞻研究籌獲中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、副研究員李昱勳、組員歐幸茹。除歐幸茹被依違反個資法10萬交保，其餘5人訊後請回。

據調查，2025年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，要研發一套彙整人事公文、核銷資料的行政系統軟體，因此系統需要資料庫方能建置，彭敏君指示丁柏楓、歐幸茹撰寫爬蟲程式，丁柏楓知悉內部系統漏洞，以李昱勳電腦作跳板，逾越權限查閱其他單位資料，並將下載的機敏文件彙整成檔案，上傳至雲端「許願池」，並以「XMAS」為代號，供研發組內部人員任意查詢使用。

資安院進行內部稽核時，發現丁柏楓曾「翻牆」瀏覽過機敏資料，並下載使用，為釐清有無資安外洩疑慮，移送檢調偵辦。調查局3月15日搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳3人到案，檢方訊後訊後命彭50萬元、丁20萬元、李10萬交保。

專案小組原鎖定彭敏君是關鍵角色，但清查扣案物證後，懷疑彭敏君當時的直屬上司、研發組總監許世璋才是主導整起事件決策者，昨天發動第二波偵查，並2度約談談彭敏君、丁柏楓、李昱勳到案。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，涉違反個資法20萬交保。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，涉違反個資法20萬交保。記者張宏業／攝影

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組科員丁柏楓。記者曾原信／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組科員丁柏楓。記者曾原信／攝影

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組組員歐幸茹，涉違反個資法10萬交保。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組組員歐幸茹，涉違反個資法10萬交保。記者張宏業／攝影

資安 個資 調查局

延伸閱讀

調查官涉助線上賭博寫程式 賺30萬換來收押停職

調查官勾結詐團撰寫程式遭羈押 調查局報法務部停職

影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

相關新聞

影／國家資安院高階內鬼浮出 研究中心二把手涉主導竊密20萬交保

調查局偵辦國家資通安全研究院內鬼案，今年3月搜索拘提前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君到案，經分析扣押物證，懷疑該中心副主任許世璋，涉在擔任研發組總監期間，主導個資竊取計畫，新北市調查處昨天大規模約談許世璋共7人到案，台北地檢署複訊後，凌晨依違反個資法命許世璋20萬交保。

鄭文燦開庭火力全開！怒批檢方「文字獄」 重申未收賄：我是受害者

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉入華亞科技園區土地開發案收賄，桃園地院昨再度審理，續行詰問關鍵證人廖力廷；鄭於庭訊時，以長達11分鐘強硬反擊檢方指控，重申自己「依法行政、絕無收賄」，更直言檢方以臆測取代證據、斷章取義，形同「羅織文字獄」。

台中獸父性侵熟睡繼女致懷孕產子...二審加碼判賠母女150萬元

台中市一名男子趁妻子與未成年繼女熟睡之際，性侵繼女，導致少女懷孕、產下一子，事後該男甚至越過熟睡的妻子，再度對繼女襲胸性騷擾，刑事部分，男子被重判7年6月，民事部分，母女二人求償150萬元，台中地院判賠100萬元，經上訴台中高分院後，二審認原審判賠金額過低，判男子要賠150萬元確定。

花蓮營養午餐爆圖利疑雲 檢調搜索教育處 教育處前科長、藍議員交保

花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，檢調昨天搜索縣府教育處等處，懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保，目前已有6人交保，檢調不排除持續向上追查擴大偵辦。

台中榮總無照代開刀風暴2醫還收「公關費」 檢起訴痛斥踐踏醫療尊嚴

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。

網傳「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」 調查局逮散布不實訊息婦人送辦

調查局資安工作站發現，X 平台及臉書等社群媒體在5月6日及7日，散布「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」不實訊息，經轉傳引起國人對新冠疫苗之疑慮，以及感染漢他病毒恐慌。溯源查出是台北市王姓婦人所為，昨天約談王婦到案，詢後依傳染病防治法條移送台北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。