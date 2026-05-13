影／國家資安院高階內鬼浮出 研究中心二把手涉主導竊密20萬交保

調查局偵辦國家資通安全研究院內鬼案，今年3月搜索拘提前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君到案，經分析扣押物證，懷疑該中心副主任許世璋，涉在擔任研發組總監期間，主導個資竊取計調查畫，新北市調查處昨天大規模約談許世璋共7人到案，台北地檢署複訊後，凌晨依違反個資法命許世璋20萬交保。

據了解，許世璋目前為前瞻研究籌獲中心二把手，具高度資安專業背景，沒想到卻是整起竊密計畫藏鏡人，不過他否認有指示或教唆部屬去駭侵、蒐集其他單位資料，強調自己不知情，但檢調依據掌握的人證與物證，均指向許世璋涉案。

同案約談包括彭敏君、沙崙院區前瞻研究籌獲中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、副研究員李昱勳、組員歐幸茹。除歐幸茹被依違反個資法10萬交保，其餘5人訊後請回。

據調查，2025年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，要研發一套彙整人事公文、核銷資料的行政系統軟體，因此系統需要資料庫方能建置，彭敏君指示丁柏楓、歐幸茹撰寫爬蟲程式，丁柏楓知悉內部系統漏洞，以李昱勳電腦作跳板，逾越權限查閱其他單位資料，並將下載的機敏文件彙整成檔案，上傳至雲端「許願池」，並以「XMAS」為代號，供研發組內部人員任意查詢使用。

資安院進行內部稽核時，發現丁柏楓曾「翻牆」瀏覽過機敏資料，並下載使用，為釐清有無資安外洩疑慮，移送檢調偵辦。調查局3月15日搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳3人到案，檢方訊後訊後命彭50萬元、丁20萬元、李10萬交保。

專案小組原鎖定彭敏君是關鍵角色，但清查扣案物證後，懷疑彭敏君當時的直屬上司、研發組總監許世璋才是主導整起事件決策者，昨天發動第二波偵查，並2度約談談彭敏君、丁柏楓、李昱勳到案。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，涉違反個資法20萬交保。記者張宏業／攝影

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研發組科員丁柏楓。記者曾原信／攝影