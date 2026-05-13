鄭文燦開庭火力全開！怒批檢方「文字獄」 重申未收賄：我是受害者

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉入華亞科技園區土地開發案收賄，桃園地院昨再度審理，續行詰問關鍵證人廖力廷；鄭於庭訊時，以長達11分鐘強硬反擊檢方指控，重申自己「依法行政、絕無收賄」，更直言檢方以臆測取代證據、斷章取義，形同「羅織文字獄」。

鄭文燦指出，工五擴大案是為了解決產業用地、墳墓清理及都市縫合問題，因此推動相關都市計畫變更。他強調，歷次會議及公文內容都清楚顯示，市府始終堅持必須取得「100％地主同意書」，華亞重劃會才能申請自辦市地重劃，從未替廖俊松等人「解套」。

在2017年間與營建署召開的幾次關鍵會議中，業者廖家父子根本不在場，因此不存在私下合意，他強調，會中他始終堅持41公頃土地應採「區段徵收」，而9.12公頃土地則必須符合林口特定區計畫／工二通的法定地位。

針對檢方指控他幫業者解套，鄭反駁指出，他堅持「必須取得100％地主同意」才能自辦重劃的法定程序，實際上是「把套子套得更緊」，讓業者的開發門檻變得更高。鄭更以「火車理論」形容業者與政府的認知差異「明明這火車是要開到台北，你心裡卻是想開到高雄。我跟你沒有心電感應，也沒跟你談過錢、沒談過任何條件」，重申這起開發案的最終核定權在行政院、國發會及內政部，桃園市政府僅是依法執行及回答法律規定。

鄭文燦於庭訊結束前再次發言，他的情緒頗為激動，指責檢方將會議紀錄中的片段發言斷章取義用來定罪，簡直是「文字獄」。他解釋，會議中提到「地主找不到視為同意」是指涉及墳墓遷葬後代的法律處理程序，並非他個人為業者開後門。

針對最為關鍵的500萬元現金，鄭文燦重申，這是廖俊松單方面的「丟包」行為！表示自己從調查初期就坦白這段「原始記憶」，即廖俊松將袋子丟在市長官邸，他當下便要求對方拿回去。

他當庭感嘆「你（指廖俊松）來丟包，我要你快點來拿，你說好會來拿，結果你沒來反而變成我的責任...也許我犯了錯，就是我應該把它送到警察局招領...這樣又不符合人情」他並質疑調查局初期的筆錄並未完整呈現這段原始記憶的脈絡，導致檢方有所誤解。

鄭文燦涉貪案昨針對證人廖力廷幾乎進行一整天的馬拉松式詰問，鄭文燦則於庭訊結束前半小時，二度發言痛批檢方以臆測取代證據、斷章取義，形同「羅織文字獄」。記者陳恩惠／攝影