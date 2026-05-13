半導體檢測三雄 宜特科技爆假發票灌水 女經理100萬元交保

調查局台北市調處獲報，指上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨天搜索約4名被告到案，台北地檢署漏偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，均限制出境出海。

同案約談的忠錸公司負責人張曉婷50萬交保、宜特科技業務助理王尚杰30萬交保。江明宗交保離去時，面對媒體問及有沒有要澄清？他僅回答「做了，就負責任吧」；至於許乃瑛截至清晨尚無人前來辦保。

檢調追查，許乃瑛與江明宗欣自2020年迄今，藉由職務之便，涉嫌在報價過程中浮報價款，出具3家公司開立的假發票，向欣技資訊請領不實交易金額，待業者收到款項後，資金卻流向許女及江男帳戶中，估計不法獲利上千萬元。

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宜特科技女經理許乃瑛涉違反證交法100萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

宜特科技業務助理王尚杰涉違反證交法30萬交保。記者曾原信／攝影

忠錸公司負責人張曉婷涉違反證交法50萬交保。記者曾原信／攝影