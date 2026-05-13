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影／國家資通院內鬼案 前瞻中心二把手疑主導者 北檢漏夜偵訊許世璋

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局追查國家資通安全研究院內鬼案，今年3月搜索約談前瞻研究籌獲中心研發組經理彭敏君到案，經分析扣押手機等物證，懷疑該中心二把手、現任副主任許世璋，涉及主導整起竊取個資計畫，新北市調查處12日展開第2波偵查，約談許世璋等6人到案，許世璋凌晨移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢調約談對象還包括彭敏君、沙崙院區前瞻研究籌獲中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、副研究員李昱勳、組員歐幸茹。檢方訊後依個資保護法命歐幸茹10萬交保、吳靜芝、黃多睿、丁柏楓請回。

據調查，2025年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，要研發一套彙整人事公文、核銷資料的行政系統軟體，由於此系統需要資料庫方能建置，彭敏君指示丁柏楓、李昱勳、以及歐幸茹等人，利用撰寫爬蟲程式等手法，逾越權限查閱其他單位資料，主要負責撰寫程式的丁柏楓，發現院內系統有漏洞，因此跨單位下載機敏資料使用。

資安院進行內部稽核時，發現彭敏君下屬配發的筆電中，有顯示異常數位軌跡，清查發現丁柏楓曾「翻牆」瀏覽過機敏資料，並下載使用。檢察官廖彥鈞3月15日指揮新北處搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳等3人到案，訊後各以10萬至50萬元交保。

專案小組原鎖定彭敏君是全案關鍵角色，但過清查相關扣案物後，懷疑許世璋是主導整起事件核心人物，昨天發動第二波約談。據了解，許世璋否認有指示或教唆部屬去駭侵其他單位資料，但檢調依據掌握的人證與物證，均指向許世璋涉案。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，疑涉主導竊密事件，12日被新北市調查處約談，凌晨移送北檢複訊。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，疑涉主導竊密事件，12日被新北市調查處約談，凌晨移送北檢複訊。記者張宏業／攝影

國家資通安全研究院研發組經理彭敏君（左）、科員丁柏楓（中）二度被調查高局約談。記者曾原信/攝影
國家資通安全研究院研發組經理彭敏君（左）、科員丁柏楓（中）二度被調查高局約談。記者曾原信/攝影

調查局 個資 資安

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