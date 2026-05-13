北市精舍命案 王薀判12年 李威夫妻緩刑

佛學作家王江鎮（左）領導的「水月草堂」精舍凌虐蔡姓女會計，台北地院依傷害致死罪判他十二年徒刑。死者家屬認為王太殘忍，一審判太輕。本報資料照片

蔡姓女會計遭台北市「水月草堂」精舍凌虐致死，本名王江鎮的精舍負責人王薀和藝人李威、簡瑀家夫妻被依傷害致死罪起訴。王否認施虐，李威夫妻與被害家屬成立調解，台北地方法院昨判王十二年徒刑，判李一年十月、簡女一年八月徒刑，李威夫妻緩刑五年。

本案被告共十三人，精舍「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴及信眾吳慧珠、李淵源、姜芃妤、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇，分別依共犯、幫助犯判一年六月至十年不等徒刑。

蔡姓被害人具會計專長，在水月草堂擔任財務出納，二○二四年二月下旬起，王江鎮認為蔡女協助計算他的婚後財產數額有誤，且懷疑蔡女傳染新冠肺炎給幹子昀，又不願配合出家剃度，開始對蔡女進行「研討」。

檢方指控，二○二四年七月廿三日晚間，信眾們先後接獲通知參與「研討」，王江鎮指示蔡女下跪道歉，信眾從旁以拉、壓、踢等方式要她磕頭，蔡女頭臉、身體、四肢多處撞擊地板，體力不支而倒地。

之後，王江鎮先離開現場，信眾將蔡女拖出精舍並甩摔馬路，有人以拉單手方式將蔡女拖到木棧板上，以膠帶固定於推車，再推回精舍。廿四日凌晨三時，蔡女意識不清，但遲至當天上午十時，信眾才叫救護車將她送醫，蔡女因橫紋肌溶解症而死亡。

北院指出，王江鎮是本案宗教團體唯一上師、老師，被信徒、學生尊為「神佛」，卻未理性解決糾紛，且犯後與信眾商議掩飾、說謊，收取手機、刪除對話，雖與被害人家屬和解，但未提出事發經過自白書，依法量刑。

李威、簡瑀家旁觀凌虐過程、出聲附和，也到大門口把風，北院依幫助犯論罪，但考量兩人配合調查，和解條件也已履行完畢，給予緩刑。