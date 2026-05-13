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難擋金錢誘惑 司法體系遭滲透

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

原預計派駐沙烏地阿拉伯法務祕書的調查官洪精佑，涉嫌替線上博弈集團寫程式遭羈押，不僅外派夢碎，連職務都可能不保，近年詐欺、博弈或洗錢集團以高報酬吸收司法人員當內應，除調查官外，包括法官、檢察官、警察全都中槍，顯示打擊犯罪的司法體系，已是灰色產業滲透的主要目標。

高雄市調查處前調查官劉晉庭，因假日打工，淪為詐團收簿手，被檢方依加重詐欺等罪起訴；台中地院審理時，劉辯稱因投資虛擬幣失利，信貸一百多萬元，四處打工還錢，還當庭痛哭請求輕判。審判長感嘆「真的可惜，國家培養一個調查官多不容易。」

近年充當詐團內鬼最知名的司法警察，當是大同分局寧夏派出所前所長葉育忻。檢方偵辦「台版柬埔寨詐團」虐囚三死案，逮獲幕後高階幹部「藍道」杜承哲，查出杜以虛擬貨幣、跑車和現金為誘餌，豪砸五百多萬元收買葉育忻，葉十七次幫詐團查個資、通緝情形，被依貪汙等罪判刑十三年八月定讞。

橋頭地方法院前法官石育恩，替大學同學、詐團律師鄭鴻威洗白三三○萬元贓款，並將款項藏放在辦公室。

石育恩在法官學院受訓時，律師女友楊雅涵要派送十萬元律師費給另名律師同學黃耕鴻，此筆款項原是用行動支付轉帳，因資金與詐團有關，帳戶被凍結，楊雅涵因此找上石育恩當「車手」，代轉款項。

因石育恩行徑涉及不法，嚴重損害司法形象，檢方依洗錢罪起訴，他也被移送懲戒法院，法官評鑑委員會建議撤職。

此外，北檢偵辦鄭鴻威籌組「軍師聯盟」洩密詐團期間，發現律師朱一品女友、桃園地檢署檢察官吳亞芝，竟也幫忙出謀劃策，甚至七度洩漏起訴書、不起訴書等偵查內容給男友，吳亞芝被監察院彈劾，移送懲戒法院，職務法庭判罰俸十個月。

沙烏地阿拉伯 詐團

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