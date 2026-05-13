調查官涉助線上賭博寫程式 賺30萬換來收押停職

桃園地檢署偵辦桃園市警局資訊室採購弊案，查出具資安專長的調查官洪精佑涉替線上賭博集團撰寫博弈軟體，收取卅萬元報酬，檢方複訊後，認涉聚眾賭博、洗錢等罪嫌重大，向法院聲押禁見獲准。洪原定七月外派沙烏地阿拉伯，擔任駐外法務秘書，調查局將報請法務部先予以停職，並召開臨時考績委員會從嚴議處。

桃園市警局接獲檢舉，指資訊室採購承辦人涉嫌藉標案圖利自家公司，主動報請桃園地檢署指揮偵辦。專案小組追查發現，任職資訊室的許姓警員（五十二歲）涉成立資訊公司，找來藍姓（四十歲）、林姓男子（四十四歲）分別擔任人頭負責人及員工。

檢警調查，許利用承辦市警局資訊設備採購案權限，多次透過自己掌控的資訊公司投標並順利得標，違反政府採購法、公職人員利益衝突迴避法，並涉犯貪汙治罪條例。

專案小組追查，發現許的資訊公司不單純，還提供線上賭博集團博弈的系統服務，進一步揪出調查官洪精佑涉案。檢方查出，洪於二○二○年至二○二三年間，協助該集團寫博弈軟體中的「機率參數」及「影音識別」功能，供賭博網站運作使用，取得卅萬元報酬。

洪精佑長期偵辦資安犯罪，在調查局體系任職逾十年，具資訊專長，原規畫七月外派沙烏地阿拉伯擔任駐外法務秘書，不少同僚驚訝「完全看不出來會替賭博集團開發程式」。

檢察官劉威宏上個月指揮專案小組，於廿七日兵分多路同步搜索許姓警員及資訊公司藍姓人頭負責人、林姓員工等人辦公、住居所共九處地點，並傳喚三人到案，連夜複訊後認為罪嫌重大，當庭逮捕並向桃園地院聲請羈押，但遭駁回。桃檢抗告，台灣高等法院發回地院重裁，本月六日許等三人羈押禁見。

檢方八日搜索洪精佑的住處、辦公室並拘提，初步清查未與詐騙集團有關，不過檢方複訊後認為洪涉犯刑法意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有滅證之虞，向桃院聲請羈押禁見獲准。

桃園市警局表示，許姓警員因涉貪汙治罪條例等罪，已依相關規定處置，並將追究考核監督責任。