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影／亞洲第三方驗證分析中心 宜特科技爆假發票灌水 女經理移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報，上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號期間，以3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元不法所得，台北市調查今天搜索許女等4名被告到案，台北地檢署複訊後，稍早依違反證交法命忠錸公司負責人張曉婷50萬交保。

同案約談包括宜特科技業務助理王尚杰30萬交保、欣技資訊資深業務江明宗與許乃瑛尚在偵訊。

檢調追查，許乃瑛與江明宗欣2020年迄今，藉由職務之便，涉在報價過程中浮報價款，出具由3家公司開立的假發票，向欣技資訊請領不實交易金額，不過，業者收到款項後，資金卻回到許女及江男私人帳戶中，不法獲利上千萬元。

宜特科技是台灣首家半導體驗證分析企業，近年逐步拓展多元業務，包括故障分析、可靠度驗證等，是亞洲頂尖的第三方驗證分析中心。

宜特科技女經理許乃瑛遭檢調約談。記者曾原信／攝影
宜特科技女經理許乃瑛遭檢調約談。記者曾原信／攝影

欣技資訊資深業務江明宗遭檢調約談。記者曾原信／攝影
欣技資訊資深業務江明宗遭檢調約談。記者曾原信／攝影

宜特科技業務助理涉違反證交法30萬交保。記者曾原信／攝影
宜特科技業務助理涉違反證交法30萬交保。記者曾原信／攝影

忠錸公司負責人張曉婷涉違反證交法50萬交保。記者曾原信／攝影
忠錸公司負責人張曉婷涉違反證交法50萬交保。記者曾原信／攝影

浮報 調查局

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