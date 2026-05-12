國家資通院內鬼案 檢調第二波約談最高層級為前瞻中心副主任

國家資通安全研究院先前爆發內鬼案，調查局發現，前瞻研究中心研發組經理彭敏君，在研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫，指示下屬撰寫爬蟲程式，透過內部系統漏洞下載機敏資料，新北市調查處3月拘提彭男等3人到案，今天再發動第2波偵查，約談層級最高者是前瞻研究中心副主任許世璋，預計深夜移送台北地檢署複訊。

檢調今天除約談許世璋、彭敏君外、沙崙區前瞻研究中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、李昱勳、組員歐幸茹都在約談名單。檢方訊後依個資保護法命歐幸茹10萬交保、吳靜芝、黃多睿請回，其餘人偵訊中。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。

據調查，2025年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，研發一套行政系統軟體，由於該系統需要資料庫方能建置，彭敏君因此指示丁柏楓、李昱勳、歐幸茹等人撰寫爬蟲程式，越級查閱其他單位資料，由於未經授權，直接繞過漏洞執行作業系統指令，以致於下載機敏資料。

資安院在進行內部稽核時，發現彭敏君下屬配發的筆電中，有顯示異常數位軌跡，清查發現丁柏楓曾「翻牆」瀏覽過機敏資料，並下載使用，為釐清資料有無外洩，檢方3月15日搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳3人到案，訊後各以10至50萬元交保。檢調為追查時任總監許世璋是否知情，12日約談到案。

資通院沙崙前瞻研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影

資通院沙崙前瞻研發組組員歐幸茹涉違反個資法10萬交保。記者張宏業／攝影