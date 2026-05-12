快訊

美股早盤／通膨年增幅寫近三年高 晶片股回檔、費半跌近2%

聽新聞
0:00 / 0:00

國家資通院內鬼案 檢調第二波約談最高層級為前瞻中心副主任

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國家資通安全研究院先前爆發內鬼案，調查局發現，前瞻研究中心研發組經理彭敏君，在研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫，指示下屬撰寫爬蟲程式，透過內部系統漏洞下載機敏資料，新北市調查處3月拘提彭男等3人到案，今天再發動第2波偵查，約談層級最高者是前瞻研究中心副主任許世璋，預計深夜移送台北地檢署複訊。

檢調今天除約談許世璋、彭敏君外、沙崙區前瞻研究中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、李昱勳、組員歐幸茹都在約談名單。檢方訊後依個資保護法命歐幸茹10萬交保、吳靜芝、黃多睿請回，其餘人偵訊中。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。

據調查，2025年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，研發一套行政系統軟體，由於該系統需要資料庫方能建置，彭敏君因此指示丁柏楓、李昱勳、歐幸茹等人撰寫爬蟲程式，越級查閱其他單位資料，由於未經授權，直接繞過漏洞執行作業系統指令，以致於下載機敏資料。

資安院在進行內部稽核時，發現彭敏君下屬配發的筆電中，有顯示異常數位軌跡，清查發現丁柏楓曾「翻牆」瀏覽過機敏資料，並下載使用，為釐清資料有無外洩，檢方3月15日搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳3人到案，訊後各以10至50萬元交保。檢調為追查時任總監許世璋是否知情，12日約談到案。

資通院沙崙前瞻研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影
資通院沙崙前瞻研發組經理彭敏君。記者曾原信／攝影

資通院沙崙前瞻研發組組員歐幸茹涉違反個資法10萬交保。記者張宏業／攝影
資通院沙崙前瞻研發組組員歐幸茹涉違反個資法10萬交保。記者張宏業／攝影

資通院沙崙前瞻研發組科員丁柏楓。記者曾原信／攝影
資通院沙崙前瞻研發組科員丁柏楓。記者曾原信／攝影

資安 調查局

延伸閱讀

調查官勾結詐團撰寫程式遭羈押 調查局報法務部停職

影／遭爆詐領乘務加給 台鐵勞工董事吳長智涉貪10萬交保

影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

Jamf 發表資安報告 有漏洞的應用程式與嚴重過時的作業系統是最大隱憂

相關新聞

影／亞洲第三方驗證分析中心 宜特科技爆假發票灌水 女經理移送北檢

調查局獲報，上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號期間，以3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元不法所得，台北市調查今天搜索許女等4名被告到案，台北地檢署複訊後，稍早依違反證交法命忠錸公司負責人張曉婷50萬交保。

國家資通院內鬼案 檢調第二波約談最高層級為前瞻中心副主任

國家資通安全研究院先前爆發內鬼案，調查局發現，前瞻研究中心研發組經理彭敏君，在研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫，指示下屬撰寫爬蟲程式，透過內部系統漏洞下載機敏資料，新北市調查處3月拘提彭男等3人到案，今天再發動第2波偵查，約談層級最高者是前瞻研究中心副主任許世璋，預計深夜移送台北地檢署複訊。

上櫃公司涉假發票牟利千萬 北檢搜索約談

積體電路驗證大廠傳假發票灌水牟利。上櫃公司宜特及自動辨識系統商欣技資訊爆發員工以假發票灌水報價收回扣。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，針對兩家公司員工住處及辦公室發動搜索，並傳喚欣技資訊業務江明宗、宜特經理許乃瑛等人，晚間陸續抵達北檢複訊，全案預計朝「證券交易法」特別背信罪及「洗錢防制法」方向偵辦。

宜特科技女經理、欣技資訊江姓業務 涉假發票灌水牟利上千萬

上櫃公司宜特科技公司許姓女經理、欣技資訊公司江姓業務，在欣技委託宜特驗證高速訊號，陸續以3家公司的假發票「灌水報價」，2020年迄今灌水上千萬元，檢調今搜索許、江等4人，今晚陸續移送台北地檢署複訊。

警員開資訊公司涉賭博洗錢 桃園警：依規定重懲配合地檢署偵辦

預計今年中派駐中東地區擔任調查局駐外法務祕書的洪姓調查官，今天被爆出涉嫌為詐團洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」遭羈押。桃園地檢署說明，此案緣起偵辦桃市警局一起資訊採購弊案時，意外發現42歲的洪姓調查官，曾協助涉案警員撰寫博弈軟體獲取30萬元報酬涉賭博與洗錢罪，法院裁定羈押。

虐死精舍女信徒王薀判關12年 死者家屬轟判太輕：連來上香都沒有

北院審理台北市精舍命案，今天依傷害致死罪判知名作家王薀（本名王江鎮）12年徒刑。死者哥哥到庭聽判後表示，王薀真的太殘忍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。