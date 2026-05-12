宜特科技女經理、欣技資訊江姓業務 涉假發票灌水牟利上千萬

上櫃公司宜特科技公司許姓女經理、欣技資訊公司江姓業務，在欣技委託宜特驗證高速訊號，陸續以3家公司的假發票「灌水報價」，2020年迄今灌水上千萬元，檢調今搜索許、江等4人，今晚陸續移送台北地檢署複訊。

宜特公司可提供故障分析、可靠度實驗、材料分析和訊號測試的第三方公正實驗室。檢調掌握，宜特公司作為檢測廠商與欣技公司有業務往來，欣技pda設備有檢測「高速訊號驗證」需求，交由宜特檢測，宜特委託實驗室檢測後加上利潤，再報價給欣技。

檢方掌握，宜特公司高速訊號部許姓女經理和欣技公司江姓業務涉嫌共謀灌水牟利，透過電子化上傳將3家公司的「假發票」，灌水報價給欣技公司，2020年迄今涉嫌灌水上千萬元，金流疑似從3家公司回到2人的個人戶頭。檢調將追查金流及如何分贓。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處依違反證券交易法、洗錢防制法等案件，兵分9路搜索許姓經理、江姓業務的住居所，及2人位在宜特科技公司、欣技資訊公司的辦公位置等處所。檢調約談許、江2人及3家廠商負責人等5名被告，許姓經理上司王姓處長到案作證；稍早1名被告廠商登記負責人請回，其餘人今晚陸續移送北檢複訊。