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上萬現金包包搭火車忘拿 她靠耳機這功能循聲找回侵占男判罰5千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樊姓男子去年3月搭火車發現座位有他人的包包忘記拿，將包包帶回家，內有上萬現金、證件、存摺及信用卡等物，失主女乘客心急如焚，利用包包內的一副耳機，因有定位功能且能發出聲響，報警循聲找到耳機位置，警方因此逮到人送辦。法官將樊男依侵占離本人持有物罪，判罰5千元，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，一名女乘客去年3月4日晚間11時許，搭1278車次區間車在汐止火車站下車，下車時將一個黑色包包遺留於火車上，她一下車就發現包包不見，當下致電台鐵人員請求幫忙尋找，但沒有結果。

女乘客包包放在4至6節其中一節車廂內座椅上，包包內有證件2張、存摺3本、信用卡2張、金融卡5張、現金9600元、車鑰匙1個、皮夾1個、耳機1副。

隔日零時25分許，她發現包包內的耳機定位在基隆市某棟大樓附近，她懷疑有人把她的包包拿走並帶到該處，因此當下立馬報警請求當地警察陪同至現場尋找；因她的耳機能發出聲響，就在某大樓內邊找邊聽有沒有耳機聲，後來在樊姓男住處聽到聲響，包包就在屋子裡面。當時包包被打開，裡面是空的，剩一個皮夾在裡面，其他物品被裝在一個紅色塑膠袋裡，錢、化妝品被丟在桌上。

樊男在警詢時坦承有取走包包，但否認侵占犯行，辯稱他本來要交給台鐵人員，後來因為不知道要給誰，所以先拿回家，準備好隔天去物歸原主，原本想打電話給失主請他領回，但裡面沒有電話號碼。

法官審理指出，事發地點在車廂內，樊男當下可持包包到車站管理室交由管理人員，公告周知所有人取回，但他將包包攜離現場帶回其住處，甚且已將背包內之物品取出，分別放置於屋內不同位置，並將部分財物裝入塑膠袋內，有侵占意圖甚明。直到警方受理失主報警，才因人耳機定位查獲被告後，將背包等財物交給警方查扣。

法官說，依刑法第337條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。

上萬現金包包搭火車忘拿，她靠耳機這功能循聲找回…侵占男栽判罰5千。記者游明煌／攝影
上萬現金包包搭火車忘拿，她靠耳機這功能循聲找回…侵占男栽判罰5千。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆 火車

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