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警員開資訊公司涉賭博洗錢 桃園警：依規定重懲配合地檢署偵辦

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

預計今年中派駐中東地區擔任調查局駐外法務祕書的洪姓調查官，今天被爆出涉嫌為詐團洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」遭羈押。桃園地檢署說明，此案緣起偵辦桃市警局一起資訊採購弊案時，意外發現42歲的洪姓調查官，曾協助涉案警員撰寫博弈軟體獲取30萬元報酬涉賭博與洗錢罪，法院裁定羈押。

桃檢調查，從2015年起，52歲許姓警員擔任桃園市警局電腦設備等資訊採購案件承辦人，利用雇用40歲藍男、21歲林男開設的資訊公司，投標桃園市警局資訊採購案並得標承攬，已違反政府採購法及公職人員利益衝突迴避法等規定，認定涉犯貪汙治罪條例第5條第4款之主管事務圖利罪嫌。

檢警還查出，實際經營該資訊公司的許姓警員，利用該公司另為線上賭博集團提供博弈軟體使用，涉犯刑法第268條前段的意圖營利供給賭博場所罪嫌。

桃園市警察局表示，本局接獲相關情資後，立即主動報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並自檢自清。許姓警員涉嫌違反政府採購法、公職人員利益衝突迴避法及貪汙治罪條例等，依警察人員人事條例及公務人員考績法相關規定重懲，並追究相關考核監督不周人員責任。

警察局表示，本案係本局主動自檢偵辦案件，對於警員違法案件，秉持「警紀警辦」、「嚴懲不法」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，持續配合桃園地檢署偵辦，展現淨化團隊決心，以維警譽。

桃園市警察局。聯合報系資料照
桃園市警察局。聯合報系資料照

賭博 調查局 洗錢

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