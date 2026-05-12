虐死精舍女信徒王薀判關12年 死者家屬轟判太輕：連來上香都沒有

北院審理台北市精舍命案，今天依傷害致死罪判知名作家王薀12年徒刑。聯合報系資料照

北院審理台北市精舍命案，今天依傷害致死罪判知名作家王薀（本名王江鎮）12年徒刑。死者哥哥到庭聽判後表示，王薀真的太殘忍，刑度判太輕，父母每天以淚洗面，令人不捨。

全案起於，北市警方於民國113年7月24日接獲精舍吳姓女住持報案，稱四維路精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

台北地檢署依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪嫌起訴王薀、藝人李威等13名被告。台北地院今天一審宣判，依傷害致死罪判王薀12年徒刑；藝人李威、李妻簡瑀家被依幫助犯傷害致人於死罪，各判刑1年10月、1年8月，均緩刑5年。其餘被告判刑1年6月至10年不等。

根據北院判決，王薀為本案宗教團體唯一上師、老師，所有信徒、學生尊為神佛般，卻未以理性、合理、尊重方式解決同修間糾紛，竟糾集其他被告以強制、傷害方式進行研討，致生被害人死亡嚴重結果。

死者哥哥聽判後受訪表示，妹妹在道場付出金錢、時間最少20幾年，王薀真的太殘忍，妹妹這樣的付出，王薀沒有感恩，還把妹妹凌虐到往生。他認為，王薀刑度判得太輕，父母想起妹妹都每天以淚洗面，被告連來上香都沒有，只有李威夫婦有來。

死者家屬的委任律師表示，李威曾到事務所2次，第一次雙方並未達成和解，但李威充分表達誠意，也向被害人家屬致歉；第二次透過辯護人協助，雙方再進行會面，和解條件簽有保密條款。家屬感受到李威夫婦的誠意，對於量刑予以尊重。

死者家屬的委任律師說，今天的判決結果是13名被告均有罪，相信本案不會是最後一件，這個判決讓司法正義能夠照入密室的黑暗中，也間接警告潛在的犯罪不法份子，不要再利用信仰斂財，或對他人生命、身體造成傷害。量刑部分，會在收到判決書後和家屬充分討論，再做後續的主張和處理。