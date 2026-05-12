5年內2度無照開車挨罰3萬6 拒不繳納執行署扣押存款他立即繳清

45歲林姓男子去年汽車駕照遭吊扣期間仍開車上路，在台南市南區中華南路被警方攔檢，查獲五年內第二次在吊扣駕照期間駕駛汽車，交通局裁罰3萬6千元，經通知限期繳納，逾期未繳納；另林還欠繳勞保費9156元未繳，經行政執行署台南分署扣押存款，他立即到場繳清。

台南分署表示，林姓男子積欠罰鍰及欠繳113年度至114年度勞工保險費，累計移送金額4萬5156元；執行人員今年2月間收案後，發現林有存款可供執行，乃核發執行命令扣押林的存款，雖僅扣得1940元，但林接獲執行命令後，即到場繳清罰鍰。

執行人員告知林還滯欠勞保費，林日前再到場將勞保費繳清；分署呼籲，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。提醒民眾若有經濟困難，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。