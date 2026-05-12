控主管假日狂傳訊息、研究室咆哮 助理提告求償60.4萬元法院駁回

高雄區農業改良場爆發霸凌？研究助理林女提告助理研究員宋女涉對她言語霸凌，長期在下班、例假日傳簡訊回報工作進度，若稍有怠慢就以沒責任心、沒積極來詆毀她，造成她自信心受創，影響名譽、人格權受損，對宋女提告賠償精神撫慰金60.4萬元。屏東地院審理，法官認為，雙方爭執過程與背景是宋女對林女工作要求與協調，是工作爭執意見表達。判林女敗訴。可上訴。

高雄區農改場則表示，交由司法處理；林女一開始除對宋女提告，也對時任場長戴男等人提告，今年1月撤回對場長戴男等人提告，僅對宋女提告。林女提告主張，宋女從2021年起經常對她有警告、嘲弄、辱罵等言語，長期在下班及休息、例假日傳送簡訊要求回報工作進度，若稍有怠慢就以沒責任心，不積極詆毀，造成她自信、自尊心受創。

林女提告主張，2023年12月，宋女進入研究室時交代當天工作事項，當時她正在配藥，她請宋女在進行錄影錄音下記錄宋女要求交辦工作事項，宋女開始對她咆哮1.5小時，言語霸凌她。導致她當天下午冒冷汗、心悸、手抖、呼吸不順，到身心科診斷，服藥期間還被宋女用尖銳字眼要求限期完成，讓她心生畏懼並聲請職業安全通報等。

宋女反駁，林女歷年及近期表現，確實有不盡理想之處，例如不配合交辦圖表格式完成作業、繳交半成品而非完成品、請假未告知導致廠商送貨時無法分配，繳交說明不清楚簡報檔，沒有清楚標示圖題、圖說，也沒有按進度繳交，無法完成當年度預訂進度。

宋女駁斥，她過去幾年和林女相處大致融洽，雖然偶有意見相左，但也沒有否定林女的努力，林女認真工作時也會讚美，並非對林女有威脅、嘲弄，當時只是提醒林女要改進地方，林女沒有先了解她要說明工作事務，卻反而責怪她的要求是違法和霸凌。

法官認為，宋女是林女小主管，宋女言論是對林女基於工作要求與協調，工作爭執意見表達。林女主張宋女對她咆哮，法官勘驗談話過程，宋女態度較不悅，影片前階段音量較高，語氣較急促，但沒有大聲咆哮，不採信林女說法。

法官認為，宋女對於林女基於工作要求與協調，相關言論雖隱含對林女工作表現不滿情緒，像是「把你寵出沒有責任心」、「為什麼你一個人不能負責三排在三個工作天」等語，雖隱含負面評價，但以字面用語不是粗鄙言詞，相關言論是對林女工作要求與協調，宣洩不滿情緒性發言，未逾越社會一般表達不滿情緒程度，難認社會評價有貶損。林女主張損害名譽、人格權受損，為無理由，駁回。