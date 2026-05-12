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調查官勾結詐團撰寫程式遭羈押 調查局報法務部停職
預計今年中派駐中東擔任駐外法務祕書的洪姓調查官，涉替詐團水房撰寫轉帳程式「賺外快」，桃園市調查處偵辦一起貪瀆案時，發現洪男涉入其中，日前搜索約談洪男到案，檢察官訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，調查局將報請法務部先將洪男予以停職，並召開臨時考績委員會從嚴議處。
調查局指出，桃園市調查處偵辦某貪瀆案件時，另案發現曾於該處服務的洪姓調查官，曾與經營博弈業者往來，疑協業者設計博弈程式，立即自清調查，全案於5月8 日執行，一定查辦到底，絕不姑息護短。
據了解，洪姓調查官是調查班49期，具有資工、通訊專長，曾在新竹縣調查站服務，受過新竹縣政府政風處邀請宣傳詐欺手法，後轉調桃園市調查處，因在職期間表現佳，成功獲選駐外，預計今年中派駐中東地區，目前調往局本部國際事務處，原本還在等待外派，沒想到卻涉詐遭羈押，令調查局同仁感到驚訝。
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