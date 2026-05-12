快訊

00403A首日收盤爆418萬張無敵巨量！驚人漲幅幾乎都是「溢價」

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

42歲調查官幫詐團寫程式賺外快 竟是桃檢偵辦桃警局採購貪汙案外案

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導

預計今年中派駐中東地區擔任調查局駐外法務祕書的洪姓調查官，今天被爆出涉嫌為詐團洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」遭羈押。桃園地檢署今天下午說明，此案緣起偵辦桃市警局一起資訊採購弊案時，意外發現42歲的洪姓調查官曾協助涉案警員撰寫博弈軟體獲取30萬元報酬涉賭博與洗錢罪，罪嫌重大且有滅證之虞，法院裁定羈押。

桃園地檢署指出，桃檢檢察官劉威宏指揮桃園市政府警察局及法務部調查局桃園市調查處偵辦桃園市警察局資訊室採購弊案，查出在桃園市警局資訊室任職的52歲許姓警員涉嫌雇用40歲藍姓男子與44歲林姓男子分別擔任登記負責人及員工成立資訊公司。

從2015年起，許姓警員擔任桃園市警局電腦設備等資訊採購案件承辦人，利用雇用藍男、林男開設的資訊公司投標桃園市警局資訊採購案並得標承攬，已違反政府採購法及公職人員利益衝突迴避法等規定，認定涉犯貪汙治罪條例第5條第4款之主管事務圖利罪嫌。

不僅如此，檢警還進一步查出，實際經營該資訊公司的許姓警員，利用該公司另為線上賭博集團提供博弈軟體使用，涉犯刑法第268條前段的意圖營利供給賭博場所罪嫌。

桃檢指出，此案經檢察官指揮專案小組蒐證完備後，今年4月27日搜索許姓警員等涉案者住所及辦公室等9處，並傳喚許男、藍男與林男3名被告及證人5人，被告3人經檢察官訊問後，認涉犯上開罪嫌重大，當庭逮捕向桃園地方法院聲請羈押；不過，法院駁回聲請後，檢察官旋即提起抗告，經台灣高等法院撤銷原裁定發回桃園地院重審，已於5月6月經該法院審理後裁定羈押禁見。

除了查辦採購弊案，專案小組調查過程，意外發現法務部調查局洪姓調查官2020年至2023年間，協助許姓警員撰寫博奕軟體（機率參數及影音識別）提供線上賭博集團使用，從中獲取報酬30萬元，涉犯刑法第268條聚眾賭博及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。

經專案小組5月8日到洪姓調查官住所及辦公室等處搜索，並拘提到案，檢察官訊問後，認被告洪姓調查官涉犯聚眾賭博及洗錢防制法罪嫌，罪嫌重大，且有滅證之情事，向法院聲請羈押獲准禁見。

桃園地檢署外觀。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署外觀。記者陳恩惠／攝影

中東 貪汙 賭博

延伸閱讀

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

桃園檢警出擊偵辦醫美針孔偷拍 聖宜桃園2館遭搜索查扣主機

影／助詐團、線上博弈洗錢10億 順發成功貿易負責人羈押禁見

調查局破首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房 保全公司當掩護洗錢20億

相關新聞

獨／外派中東前夕傳涉案 調查官疑幫詐團寫程式「賺外快」被羈押

預計今年中派駐中東地區擔任調查局駐外法務祕書的洪姓調查官，傳出涉嫌為詐團的洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」；桃園地檢署偵辦相關案件時，發現洪涉入其中，日前執行搜索後聲押洪男獲准，桃檢對案情低調，涉案程度仍待釐清。

棄保潛逃「抓回國」審判 台大婦產科前名醫鄭文芳性侵3女判6年9月

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵3名女子被訴，審理期棄保潛逃，2025年10月自加拿大押解返台羈押迄今。台北地院審理，鄭稱病，出招聲請具保停押皆未獲裁准，合議庭今依加重強制性交等3罪判他應執行有期徒刑6年9月。可上訴。

精舍命案藝人李威夫妻判緩刑5年 合議庭判決理由出爐

台北市精舍蔡姓女會計疑記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀判處有期徒刑12年，藝人李威判有期徒刑1年10月，李威妻子簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人均宣告緩刑5年，合議庭指出，李威夫妻判緩刑，與家屬和解獲諒解是原因之一。

精舍女會計遭虐死命案王薀重判12年 藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

台北市精舍蔡姓女會計疑記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀、藝人李威夫妻13人依傷害致死、強制等罪起訴，王羈押迄今，否認施虐，李威與被害人家屬調解成立，台北地院今判王薀有期徒刑12年，判李威有期徒刑1年10月，判李妻簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人均宣告緩刑5年。

北市晏安診所醫師陳文昌賣診斷書 助受刑人「腦震盪」避入監遭起訴

桃園地檢署檢察官賴穎穎日前發現，有多名受刑人跨區至台北「晏安診所」求診，且病況皆為「腦震盪」以規避入監；經擴大偵辦，查獲醫師陳文昌長期以每份最高兩千元代價販售不實診斷書，近日依偽造文書罪嫌起訴並求處重刑。

調查官勾結詐團撰寫程式遭羈押 調查局報法務部停職

預計今年中派駐中東擔任駐外法務祕書的洪姓調查官，涉替詐團水房撰寫轉帳程式「賺外快」，桃園市調查處偵辦一起貪瀆案時，發現洪男涉入其中，日前搜索約談洪男到案，檢察官訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，調查局將報請法務部先將洪男予以停職，並召開臨時考績委員會從嚴議處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。