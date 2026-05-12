護師工會顧問陳玉鳳嗆石崇良瀆職 收死亡威脅向台南警方報案
立法院三讀通過「醫療法」修法，三班護病比正式入法，衛福部卻主張延後二年實施，引爆護理界強烈反彈；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，將向地檢署提告部長石崇良涉嫌瀆職、圖利資方，晚間卻收到死亡威脅訊息。
陳玉鳳今受訪指出，無法理解，三班護病比入法，是衛福部之前公布的護病比內容， 通過對護理人員是好事；但民進黨立委王義川卻帶頭造謠，轉移政府應該負責的問題，將三班護病比跳票的責任，推卸是護理人員的問題， 衛福部把醫院關床的責任，都推給護理人員不願意付出犧牲。
陳玉鳳表示，實際是衛福部行政怠惰瀆職、護航醫院財團，而且刻意放任網軍霸凌行為；她除了已報案恐嚇，針對近日網友在社群媒體恣意留言嘲笑她是「精神病患」以及相關人身攻擊的部分，均會在蒐證後一一提告，轄區第三警分局證實接獲報案，正調閱資料偵辦中。
陳玉鳳今天凌晨1時許在臉書發文指出，三班護病比入法成功後，「我收到的不是祝福而是死亡威脅，台灣到底怎麼了」；她剛從警察局做完筆錄回來，一路上，心情非常沉重，從來沒有想過，自己只是為了「病人安全」、「護理人員不要再過勞」、「三班護病比入法」。
她說，最後換來的，居然是網路霸凌與死亡恐嚇，5/8醫療法修法後，她連續數日遭受大量網路攻擊；從部分政治人物、網紅、側翼帳號開始帶風向後，臉書、Threads、私訊裡，充滿各種羞辱、謾罵與抹黑，真正讓她崩潰的是，昨天晚上，她收到一句話「你走路小心點，不要死在半路上」。
她表示，那一瞬間，真的愣住了；她不敢相信，在台灣，為了病人安全與護理勞動環境發聲，居然會被恐嚇到這種程度；她可以接受不同意見，可以接受理性辯論，但她不能接受，只是因為立場不同，就對一個努力推動公共政策的人，進行人身攻擊，甚至死亡威脅。
她很想問，護理人員要求不要再一個人顧十幾個病人，錯了嗎？要求政府正視高護病比造成的病人安全風險，錯了嗎？要求護理人員有合理工時、合理薪資、合理風險負擔，錯了嗎？護理人員每天面對的是病人的生命，護病比過高，影響的從來不只是護理人員，而是整個台灣醫療安全。
結果現在，真正認真談病人安全的人，被羞辱、被霸凌、被威脅；反而那些長期壓榨護理人員、把護理當成本的人，卻可以繼續高高在上。她知道改革一定會得罪既得利益者，但她沒有想到，台灣的公共討論，已經變成：不是討論事情對不對，而是先看你是哪個顏色。
她認為，如果今天，連「病人安全」都可以被政治化，連「護理人員不要過勞」都能被攻擊，那台灣真正生病的，可能不是醫療體系而已，但她還是會繼續站著。
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