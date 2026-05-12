護師工會顧問陳玉鳳嗆石崇良瀆職 收死亡威脅向台南警方報案

立法院三讀通過「醫療法」修法，三班護病比正式入法，衛福部卻主張延後二年實施，引爆護理界強烈反彈；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，將向地檢署提告部長石崇良涉嫌瀆職、圖利資方，晚間卻收到死亡威脅訊息。

陳玉鳳今受訪指出，無法理解，三班護病比入法，是衛福部之前公布的護病比內容， 通過對護理人員是好事；但民進黨立委王義川卻帶頭造謠，轉移政府應該負責的問題，將三班護病比跳票的責任，推卸是護理人員的問題， 衛福部把醫院關床的責任，都推給護理人員不願意付出犧牲。

陳玉鳳表示，實際是衛福部行政怠惰瀆職、護航醫院財團，而且刻意放任網軍霸凌行為；她除了已報案恐嚇，針對近日網友在社群媒體恣意留言嘲笑她是「精神病患」以及相關人身攻擊的部分，均會在蒐證後一一提告，轄區第三警分局證實接獲報案，正調閱資料偵辦中。

陳玉鳳今天凌晨1時許在臉書發文指出，三班護病比入法成功後，「我收到的不是祝福而是死亡威脅，台灣到底怎麼了」；她剛從警察局做完筆錄回來，一路上，心情非常沉重，從來沒有想過，自己只是為了「病人安全」、「護理人員不要再過勞」、「三班護病比入法」。

她說，最後換來的，居然是網路霸凌與死亡恐嚇，5/8醫療法修法後，她連續數日遭受大量網路攻擊；從部分政治人物、網紅、側翼帳號開始帶風向後，臉書、Threads、私訊裡，充滿各種羞辱、謾罵與抹黑，真正讓她崩潰的是，昨天晚上，她收到一句話「你走路小心點，不要死在半路上」。

她表示，那一瞬間，真的愣住了；她不敢相信，在台灣，為了病人安全與護理勞動環境發聲，居然會被恐嚇到這種程度；她可以接受不同意見，可以接受理性辯論，但她不能接受，只是因為立場不同，就對一個努力推動公共政策的人，進行人身攻擊，甚至死亡威脅。

她很想問，護理人員要求不要再一個人顧十幾個病人，錯了嗎？要求政府正視高護病比造成的病人安全風險，錯了嗎？要求護理人員有合理工時、合理薪資、合理風險負擔，錯了嗎？護理人員每天面對的是病人的生命，護病比過高，影響的從來不只是護理人員，而是整個台灣醫療安全。

結果現在，真正認真談病人安全的人，被羞辱、被霸凌、被威脅；反而那些長期壓榨護理人員、把護理當成本的人，卻可以繼續高高在上。她知道改革一定會得罪既得利益者，但她沒有想到，台灣的公共討論，已經變成：不是討論事情對不對，而是先看你是哪個顏色。

她認為，如果今天，連「病人安全」都可以被政治化，連「護理人員不要過勞」都能被攻擊，那台灣真正生病的，可能不是醫療體系而已，但她還是會繼續站著。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨天晚間向台南市警第三分報案遭到恐嚇。圖／陳玉鳳授權提供

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨天晚間向台南市警第三分報案遭到恐嚇。圖／陳玉鳳授權提供