獨／外派中東前夕傳涉案 調查官疑幫詐團寫程式「賺外快」被羈押

預計今年中派駐中東地區擔任調查局駐外法務祕書的調查官洪精佑，傳出涉嫌為洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」；桃園地檢署偵辦相關案件時，發現洪涉入其中，日前執行搜索後聲押洪男獲准，桃檢對案情低調，涉案程度仍待釐清。

洪精佑為調查局調查班第50期結業，原本在新竹縣調查站服務，還曾受新竹縣政府政風處邀請宣傳詐欺手法，因在職表現佳，已成功獲選駐外，預計今年中派駐中東某國，目前已調至局本部。

據了解，桃園地檢署偵辦某博弈有關的案件，發現該案水房轉帳程式疑似為洪男撰寫，日前桃檢見時機成熟發動搜索，結果一查才發現撰寫程式者是現任調查官。

洪精佑考上調查官前曾任民間企業工程師，具有資工、通訊專長，原本７月就要外派，仕途正被看好，如今為賺外快涉入案件，被列為洗錢共犯，消息一出讓不少同仁相當震驚，直言「他看起來就是非常正常、很專業的人。」