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先撞再刺鄰居奪命 南投男疑再鎖定家屬 法官：反覆犯罪風險高續押

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投名間鄉去年12月發生鄰里糾紛命案，黃姓男子因噪音問題駕車衝撞並刺死鄰居，案後疑再欲對家屬不利。法院認定有反覆實施犯罪之虞，裁定延押2月。

南投縣名間鄉去年12月間發生一起命案，51歲黃姓男子疑因不滿鄰居蕭姓一家設置喇叭造成噪音干擾，趁蕭男騎機車外出時，駕車衝撞對方，待蕭男倒地後，再持預藏水果刀刺殺致死。案發後，黃男還疑似前往蕭家，企圖對其家屬再度行凶。

南投地檢署偵辦後，依殺人等罪嫌起訴黃男，並自今年2月10日起羈押3月。

南投地方法院審理指出，黃男涉犯刑法殺人及殺人未遂等重罪，犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，依一般經驗法則，確有逃亡之高度可能。

法院並認為，黃男僅因鄰里噪音糾紛即駕車撞人並持刀行凶，且行為後仍疑似前往被害人住處，顯示有反覆實施同一犯罪之虞，羈押原因仍然存在。

合議庭指出，黃男所為已造成不可回復之生命損害，並嚴重衝擊社會秩序，即便採取具保、責付或限制住居等較輕手段，仍不足以防止再犯或確保審判程序順利進行。綜合考量後，裁定自5月10日起，延長羈押2月。

黃姓男子與蕭姓鄰居有糾紛，埋伏住家附近，看到蕭男騎車外出便駕車衝撞，將蕭撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。圖／警方提供
黃姓男子與蕭姓鄰居有糾紛，埋伏住家附近，看到蕭男騎車外出便駕車衝撞，將蕭撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。圖／警方提供

南投 鄰居 命案

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