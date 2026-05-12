精舍命案藝人李威夫妻判緩刑5年 合議庭判決理由出爐

台北市精舍蔡姓女會計疑記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀判處有期徒刑12年，藝人李威判有期徒刑1年10月，李威妻子簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人均宣告緩刑5年，合議庭指出，李威夫妻判緩刑，與家屬和解獲諒解是原因之一。

合議庭指出，王江鎮為本案宗教團體唯一上師、老師，所有信徒、學生尊王為神佛般，聽從王的指示而為，王卻未以理性、合理、尊重方式解決同修間糾紛，糾集信眾以強制、傷害方式進行研討，未注意蔡女的身體健康情狀，致發生死亡嚴重結果。

王江鎮犯後與共犯商議掩飾、說謊，收取手機、刪除對話，嚴重妨害司法偵查，迄法院審理才坦承行為事實，雖與被害人家屬和解、已履行損害賠償金額，但未依和解協議提出事發經過自白書，依法量刑。

此外，梁碧茵、游秀鈴、幹子昀、姜芃妤、吳慧珠、李淵源僅依王江鎮指示，未理智、尊重被害人意願而犯強制、傷害行為，過程中，或出言辱罵、責怪，或徒手強制被害人起身、下跪、磕頭，多次致被害人頭臉、身體、四肢撞擊地面，見被害人倒地無力起身，吳慧珠、李淵源還先後出手拖行、致被害人頭部、身體撞擊地面。

另，吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇案發當日因其他法務而至現場，但見研討被害人竟仍以在場圍觀、附和、門口看守、協助拿取推車等方式幫助犯罪，也依法判決。

至於李威、簡瑀家獲判緩刑，合議庭說，李威到案後，就當日所見情形盡力誠實陳述，並與簡瑀家和被害家屬和解，也依和解協議履行完畢，獲家屬同意諒解、同意從輕量刑及為緩刑諭知，因此判李威、簡瑀家緩刑5年。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。