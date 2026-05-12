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小三被告侵害配偶權...他竟解鎖妻子手機幫截圖訴訟策略傳送 判刑3月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子在與施姓女子婚姻存續期間，認識李姓婚外情對象，施女提告，陳為了幫小三打官司，瞭解施女訴訟策略，竟解鎖施女手機，截圖她與朋友討論相關對話紀錄，交給李女律師；台南地院審理時，陳否認犯行，辯稱只是為了訴訟用，依妨害秘密罪判刑3月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子與施姓女子於2006年12月結婚，後來陳在外結識李姓婚外情對象，施女對李女提出侵害配偶權民事訴訟；陳為了幫助李女打官司，想要得知施妻的訴訟策略，竟在2022年10月5日晚間9時許，在台南市東區住處取得施妻手機，登入其電子郵件信箱及雲端帳號。

陳取得手機截圖、手寫協議書截圖、占卜紀錄照片、施女與男性、女性朋友討論的LINE通訊軟體對話紀錄，交給李女律師，方便其擬定民事上訴理由暨調查證據聲請狀、民事起訴狀等；施女見李女竟然掌握她的關於訴訟討論的重要對話，意識到應是丈夫所為，氣得也對丈夫提告。

陳與施女於2023年1月經法院調解離婚，法院審理時，陳矢口否認犯行，辯稱是為了訴訟用；法院指出，現代人對於使用手機隱私合理期待，應兼及私密領域不受侵擾自由及個人資料保管使用自主性，此二者俱為確保人性尊嚴所不可或缺，核屬重要個人法益。

法院認為，夫妻間之忠誠義務違反，無論從通姦罪之除罪化或侵害民法上配偶權角度，其公益性顯然較低，自不應輕易以蒐集違反忠貞義務證據為由，而放棄正當法律程序要求，允許夫妻一方可動輒檢視、攝錄他方私人手機內容，夫妻就個人使用之手機內容應有相當合理隱私期待。

法院表示，陳姓男子為知悉施姓前妻訴訟策略或取得她是否有所不忠行為，為反制前妻訴訟行為證據，擅自竊取手機解鎖，取得相關非公開秘密，再交予李女訴訟代理人，所侵害法益明顯大於所維護利益，無法通過比例原則檢驗，係屬「無故」所為。

法院審酌，李無視於施女秘密通訊自由及可合理期待隱私維護，危害施女個人隱私，考量其犯罪動機、目的、手段及所生損害、犯後否認犯行，未與施女和解或賠償等犯後態度，須扶養1子、與父母同住等家庭經濟狀況，依犯無故洩漏因利用其他相關設備持有他人之秘密罪，判刑3月。

陳姓男子為了幫小三打官司，在婚姻存續期間竟解鎖妻子手機，截圖她與朋友討論相關對話紀錄，交給小三律師。本報資料照片
陳姓男子為了幫小三打官司，在婚姻存續期間竟解鎖妻子手機，截圖她與朋友討論相關對話紀錄，交給小三律師。本報資料照片

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