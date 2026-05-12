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精舍虐死女會計「三大女護法」刑度一樣 傷害致死判10年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市精舍蔡姓女會計疑記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀、藝人李威夫妻13人依傷害致死、強制等罪起訴，王羈押迄今，否認施虐，李威與被害人家屬調解成立，台北地院今判王薀有期徒刑12年，判李威有期徒刑1年10月，判李妻簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人均宣告緩刑5年。

13名被告包括王薀、精舍「三大女護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴以及李威、簡瑀家夫妻和李淵源、姜芃妤、「耀智師父」吳慧珠、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇等信眾，「三大女護法」曾羈押禁見，後以50萬元至70萬元交保。

其中，「三大女護法」、姜芃妤、吳慧珠5人均判有期徒刑10年，李淵源判有期徒刑9年，呂莉芳判有期徒刑5年，黃文琪、李宸宇判有期徒刑4年，吳傍丹判有期徒刑1年6月。可上訴。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

台北市精舍命案王薀一審判刑12年。圖／聯合報系資料照片
台北市精舍命案王薀一審判刑12年。圖／聯合報系資料照片

台北市精舍命案「三大女護法」梁碧茵判刑10年。圖／聯合報系資料照片
台北市精舍命案「三大女護法」梁碧茵判刑10年。圖／聯合報系資料照片

台北市精舍命案「三大女護法」幹子昀 （右）判刑10年。圖／聯合報系資料照片
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李威 王薀

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