精舍女會計遭虐死命案王薀重判12年 藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

台北市精舍蔡姓女會計疑記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀、藝人李威夫妻13人依傷害致死、強制等罪起訴，王羈押迄今，否認施虐，李威與被害人家屬調解成立，台北地院今判王薀有期徒刑12年，判李威有期徒刑1年10月，判李妻簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人均宣告緩刑5年。

13名被告包括王薀、精舍「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴以及李威、簡瑀家夫妻和李淵源、姜芃妤、「耀智師父」吳慧珠、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇等信眾，「三大護法」曾羈押禁見，後以50萬元至70萬元交保，相關被告今一併宣判。本案可上訴。

王薀審理中辯稱，協會是他所創辦，但後來已不管事，水月草堂沒有「研討會」這件事，單純是後來大家開會的地方，不會有信徒特別去討伐某人，至於2024年7月23日命案發生時會在水月草堂，是去處理房租及辦公室的骨董、字畫、桌椅。

王薀稱，蔡姓女會計往生後，他隔天接到通知「同學禮貌性通知我」，他知道後，就交代資深召集人去處理，因已有人處理，他又身體不舒服就先回家，他非法律專業，事後請人去請教專業人士，很的多的事他其實無法掌握。

李威的妻子簡瑀家稱，事發當天她與李威在校對經書，看見吳慧珠強拖蔡女到櫃台，畫面令她震驚，當王蘊離開後蔡女雖仍站著，等她與李威離開時，蔡女已躺在地上，後來想起來真的很自責、很抱歉。

李威作證說，他認為王薀真的有神蹟，妻子曾有婦科的疾病，自己父親發生財務的問題，老師都知道，還請師姐傳話要他多念一些經書；李威說，案發當天沒有參加研討會，只是剛好有在精舍做法務工作，如果老師沒有交代，就不能打聽研討會的內容。

李威稱，案發前確有聽聞有人要討論蔡女，案發前半個月見過蔡女，當時她的頭髮已剃成短髮；2024年7月23日蔡女被人帶進精舍時，蔡女左拳頭在抖動，蔡女墨鏡摘下時，眼神、氣色都不好，眼睛周圍還有明顯的瘀青。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

檢方2025年3月起訴王蕰等13人，分案由國民法官法庭審理，王薀等10名被告認為，命案自偵查即有諸內容被媒體以聳動標題報導，形成媒體公審，有未審先判預斷之虞，且全案被告高達13名，證人、鑑定人至少28人，聲請裁定不行國民參審程序獲准，全案今年4月2日辯論終結，今宣判。

佛學作家王薀領導的宗教團體涉犯「精舍命案」。圖／聯合報系資料照片