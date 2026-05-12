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六軍團中尉軍官、退伍上士洩軍官講義給對岸 國安法、貪汙圖利起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陸軍六軍團退伍的上士班長陳泰尹急需賺錢，找上軍中同僚現任中尉軍官李俊達，以還錢為由見面，並涉嫌翻拍軍官訓練的上課講義，共同傳給中共情工人員「王哥」，陳獲取2500顆泰達幣，並透過朋友轉換成新台幣7萬9440元。台北地檢署偵結，依國家安全法及貪汙圖利罪嫌起訴陳、李2人。

檢方指出，本案由檢察官楊舒雯指揮憲兵指揮部新北憲兵隊、刑事局電信偵查大隊，並由國防部政治作戰局、軍事安全總隊會同偵辦。陳泰尹2013年9月從陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部上士班長退伍，當時和時任中士班長的李俊達為軍中同僚，李現為砲兵第二一指揮部服役中尉軍官。

起訴指出，2023年11月間，陳因自身財務狀況不佳、急尋賺錢管道，透過朋友認識中共情工人員「王哥」，「王哥」以交付軍中機敏資料可獲報酬引誘，陳因熟識李知悉李還在軍中任職，2024年3月16日和李見面，告知翻拍軍中資料換錢等消息，並引介2人認識，「王哥」還在通話中允諾用「雙倍月薪」作為報酬，配合翻拍、交付軍中機敏資料再另計「獎金」，當時李未接受提議。

檢方追查，李從2024年1月起接受專業軍官訓練，持有國軍未對外公開的公務上應秘密的「上課講義」，陳為了拿到上課講義換報酬，以還錢為由，同年3月7日晚上8時許，和李在台北市北投一處停車場碰面，陳涉嫌在自己車上翻拍李提供的上課講義，並用通訊軟體微信打電話給「王哥」，確認上傳資料途徑，並提醒「王哥」給付報酬，結束通話後，隨即和李共同將翻拍上課講義的照片傳給「王哥」。

檢方查出，陳透過不知情的朋友提供虛擬貨幣錢包，2024年4月13日收受「王哥」支付的泰達幣2500顆，朋友依市價換成等值的新台幣，同年月17日、18日，分別匯款4萬9500元、2萬9940元至陳的帳戶，共7萬9440元。

檢方認定，陳、李均涉違反國家安全法為大陸地區洩漏、交付、刺探、收集關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄，及貪汙治罪條例公務員對非主管事務利用職權機會圖利等罪嫌，均提起公訴。全案陳已繳回全數犯罪所得，建請法院宣告沒收。

陸軍六軍團砲兵第21指揮中尉軍官李俊達，涉嫌提供接受專業軍官訓練的上課講義給上士班長退伍的陳泰尹，讓陳翻拍照片提供給中共情工人員「王哥」賺取泰達幣，價值約新臺幣7萬餘元。圖／擷取自Google Map
陸軍六軍團砲兵第21指揮中尉軍官李俊達，涉嫌提供接受專業軍官訓練的上課講義給上士班長退伍的陳泰尹，讓陳翻拍照片提供給中共情工人員「王哥」賺取泰達幣，價值約新臺幣7萬餘元。圖／擷取自Google Map

中共 貪汙 陸軍

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