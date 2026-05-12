影／涉貪案審理再出庭 鄭文燦今一身黑步入桃園地院

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄涉貪，桃園地方法院今天開庭續行審理，鄭早上9時多抵達法院門口，一身黑色衣著、戴上口罩，在律師陳永來等人陪同下步入法院。今天法院審理將繼續進行汙點證人廖力廷的交互詰問，預料將進行一整天。

廖力廷是此矚目案件重要關鍵證人，廖在上月14日出庭時，當庭驚爆疑似有黑道在住家附近盯哨，更直指親手將500萬元賄款塞進鄭文燦官邸茶桌下，認為鄭對裝有現金的手提包知情，還稱鄭文燦曾提醒他「你爸手機被監聽」云云，疑似洩漏監聽情資。

鄭文燦律師團則在交叉詰問時，質疑廖力廷供詞前後不一，在調查初期曾七度供稱500萬是「政治獻金」，直到聽完調查官解釋法律後才改口為「賄賂」，懷疑廖的證詞受到誘導，或可能是因長期服藥導致記憶混淆，才做出對鄭文燦不利證詞。