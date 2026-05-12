北市晏安診所醫師陳文昌賣診斷書 助受刑人「腦震盪」避入監遭起訴

桃園地檢署檢察官賴穎穎日前發現，有多名受刑人跨區至台北「晏安診所」求診，且病況皆為「腦震盪」以規避入監；經擴大偵辦，查獲醫師陳文昌長期以每份最高兩千元代價販售不實診斷書，近日依偽造文書罪嫌起訴並求處重刑。

桃園地檢署執行科檢察官賴穎穎2024、2025年間發現，多名居住在桃園的受刑人，竟不約而同遠赴台北市中山區的「晏安診所」自費就醫，並以此申請停止入監。

賴啟疑後進一步清查發現，不僅是桃園，甚至連新竹、台中、嘉義等地的受刑人，也都刻意跨區前往該診所。令人咋舌的是，這些人的診斷證明書竟然清一色標註為「腦震盪」或「腸胃道出血」；賴檢見情節異常，今年2月發動搜索與提訊，當場揭發這起醫界醜聞。

71歲陳姓「晏安診所」負責人經查，自2023年5月至2025年底，陳男明知吳姓、江姓等11名病患並無實際病況，卻仍以每份1000元至2000元不等的代價，虛偽開立載有腦震盪等病況的證明書，這些受刑人隨後持假證明向法院、檢察署申請停止執行、開庭請假或停止羈押，嚴重誤導司法判斷。

桃檢方指出，陳姓醫師自2014年起就多次因詐領健保費被判刑，甚至被健保署終止特約，沒想到他非但不知悔改，反而轉向自費民眾販售假證明牟利，行徑相當惡劣。桃檢痛斥，有愧專業 建請法院從重發落，桃園地檢署近日依刑法行使業務上登載不實文書罪嫌將陳男起訴。

起訴書中痛批，醫師出具的文書具有高度公信力，陳男卻濫用專業助人規避刑責，不僅有愧醫學倫理，更是對司法公平性的公然挑釁，由於陳男到案後仍推諉卸責、毫無悔意，檢方特別請求法院予以從重量刑，以維護社會法治尊嚴，並警告不法之徒切勿心存僥倖。

台北市晏安診所涉嫌賣假診斷書遭訴。圖／桃園地檢署提供