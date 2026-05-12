台中消防工程老闆開賓士毒駕 輾死八旬資源回收婦 賠630萬達成和解

台中市陳姓男子是消防工程業者，去年8月間吸食含有俗稱「喵喵」的毒咖啡包後，駕駛賓士車上路，行經南屯區時，撞上撿拾資源回收物的江姓婦人，陳男僅停19秒後，繼續往前開，二度輾壓江婦致死，檢方今年5月間依毒駕致死罪起訴，移審國民法官審理，今天開庭時，陳表示已賠償630萬元與家屬達成和解，也聲請一般審理，法官諭知陳限制出境、出海8月，另施以科技設備監控。

此案今天在台中地院審理，陳男向法官聲請，案發時檢方施以手表的電子設備監控，但他因工作關係，工程時在地下室訊號不佳，此案他都已坦認犯行，也賠償被害人家屬630萬元，達成和解，除了聲請轉為一般程序審理之外，也希望法官施以手機監控即可，他無逃亡、串滅證之虞。

受命法官聽取陳男意見後，經過合議庭評議，諭知陳男從今天開始，限制出境、出海8月，另施以適當的科技設備監控，以待後續轉軌程序。

起訴指出，陳男（40歲）在2025年8月27日深夜11時許，在南屯區公司內施用含第三級毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）成分的咖啡包。隔日上午7時許，他明知吸毒後不得駕車，仍開車沿環中路三段行駛，同日上午7時22分許，陳男駕車猛撞前方走在路邊、推著手推車的88歲江婦。

江婦受傷倒地後，陳男僅在現場短暫停留約19秒，便不顧車前狀況繼續前行，導致江婦直接捲入車底，雙腿遭右側前後輪接連輾壓2次。江婦經緊急送醫，仍因頭頸重創、全身多處骨折引發肺脂肪栓塞，當日上午10時58分宣告不治。

警方案發後對陳男採集尿液送驗，呈現高濃度毒品陽性反應，遠超法定標準。

陳男辯稱，開車途中接聽手機，沒注意才撞到人，但因一時慌張，想停到路邊查看才繼續開。

台中地檢署認定陳男犯行明確，依毒駕致人於死罪嫌提起公訴，因屬故意犯罪發生死亡結果之案件，全案依國民法官法，移交台中地院由國民法官法庭進行審理，檢方在案發時諭知陳男以20萬元交保，另以手表科技設備監控。

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陳男去年8月駕駛黑色賓士行經南屯區環中路，撞上徒步推資源回收車的88歲江姓老婦還輾過害斃命。圖／報系資料照

台中市陳姓男子去年8月毒駕撞死資源回收的江姓婦人，今天在台中地院開庭。記者陳宏睿／攝影