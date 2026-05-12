便民過頭！溪口鄉公所技士護航民眾省規費 遭判1年3月徒刑

嘉義縣溪口鄉公所一名高考及格的洪姓技士，因違法核發「舊有合法房屋證明」予民眾，遭法院依貪汙治罪條例圖利罪判刑。儘管洪男深具悔意且未收受任何好處，仍被判處有期徒刑 1年3月，緩刑2年，並褫奪公權1年，公務生涯蒙上陰影。全案仍可上訴。

判決指出，洪男自2020年起在溪口鄉公所建設課任職。2022年間，王姓民眾為幫丈夫謝男申請自來水，向公所申請舊有合法房屋證明。洪男明知該房屋不符合1975年前完工的法定基準，且申請人未提供航照圖等必要證明文件，卻在簽呈上虛偽填載文件相符，護航核發證明。

此舉讓謝男省下建築指定費、安全鑑定報告書、現場測繪費等規費，共計圖得19萬元不法利益。案經調查局南機站移送偵辦。

嘉義地方法院審理，洪男身為基層公務員，理應依法行政，卻違背法令圖利他人，損害政府公信力。考量洪男在偵審期間均坦承犯行，且與申請人並無私交、未收受賄賂，犯罪情狀客觀上足以引起同情，經兩度減刑後量處1年3月徒刑。

法院雖考量洪男無前科、給予2年緩刑，但依規定宣告褫奪公權1年。這意味著洪男在緩刑期間及褫奪公權屆滿前，將無法繼續擔任公職。原本高考及格、前途看好的公務生涯，因一時的「錯誤便民」付出慘痛代價。