建案銷售「豪華公設」是騙人的 建商、代銷商詐欺判刑確定

宏永公司推銷建案時利用平面圖營造有合法「豪華公設」的假象對外銷售；台灣高等法院審理，依詐欺罪判宏永負責人宋東明有期徒刑2年6月，判其時負責銷售的甲山林公司總經理張境在有期徒刑3年，判刑確定。宋、張須入獄。

宏永公司2010年興建、銷售新北市「帝品苑社區」建案，2014年間完工，張境在為甲山林公司總經理，負責不動產銷售業務。

判決指出，宋、張2人明知建案地下一樓至三樓為停車空間，建商已向新北市政府工務局取得不計入總樓地板面積的整體容積利益，且建案並未規畫健身房、撞球室、親子遊憩室、交誼廳、圖書室、會議室及KTV包廂，若擅自變更用途，則屬違法的二次施工方式，將面臨強制拆除風險。

不過，宋、張委託不知情的室內設計師，將地下一樓停車位區域改繪製為具備公共設施的位置圖、空間示意圖，經甲山林人員再製成有「地下一樓健身房」、「地下一樓交誼廳」等字樣的3D示意圖，由銷售人員在銷售現場向買家展示及推銷。

判決說，宋東明、張境在預見交屋後，將因無法提供公共設施而產生交易糾紛，於是在房屋買賣契約條款擬定為美化居住環境，宏永在管理委員會成立後，提撥2360萬元公共基金作為公共設施美化及布置，以備交屋後若住戶要求交付公共設施，再由住戶管理委員會利用款項施作違法二次工程，藉以脫免責任。

高院合議庭認為，宋東明、張境在危害房市交易秩序，但2人始終否認犯行、未思悔悟、互相推諉卸責，審結依詐欺罪判2人有期徒刑2年6月、3年確定。