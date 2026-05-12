快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文燦涉貪案續行詰問廖力廷再出庭 500萬性質、監聽說成攻防焦點

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄涉貪，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷。由於廖上月14日出庭時，驚爆遭黑道盯哨，更直指親手將500萬賄款塞進鄭官邸茶桌下，還稱鄭曾提醒「你爸手機被監聽」，今繼續由楊兆麟一方進行詰問。

上次庭訊中，廖力廷一開口就向法官表達內心恐懼，坦言從偵查階段開始，自家附近就常有不明人士或疑似黑幫出沒盯哨，害怕生命受威脅的陳述讓法庭氣氛一度凝重，也讓外界高度關注他今天在壓力之下，能否維持證詞的真實與完整。

廖力廷詳細交代行賄過程，表示2017年9月14日晚間與父親廖俊松前往市長官邸，將裝有500萬現金的黑色手提包「直接塞進泡茶桌下」，他深信鄭應該是知情的，因為鄭當時還曾詢問過「這是什麼意思」。

廖力廷更當庭爆料，稱鄭文燦疑似洩漏監聽情資，他說和鄭在市府見面時，鄭市長當面警告「你爸手機被監聽」、「你爸嘴巴很大」，甚至透露自己看過「監聽譯文」；檢方認為，此部分是否另涉洩密罪，仍待合議庭調查釐清。

面對指控，鄭的律師在交叉詰問時火力全開，質疑廖力廷在調查初期曾七度供稱500萬是「政治獻金」，直到聽完調查官解釋法律後才改口為「賄賂」；律師據此懷疑廖的證詞受到誘導，甚至指控他因長期服藥導致記憶混淆，所謂「洩密」的情節可能是調查官植入的推論。

今天的庭訊將由台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的豪華律師團續行交叉詰問，500萬元性質認定、鄭文燦是否知情，以及相關證詞前後一致性，仍是法庭攻防重點。

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷，此為上個月鄭文燦出庭時，挺肚大步走的模樣。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷，此為上個月鄭文燦出庭時，挺肚大步走的模樣。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦涉貪案，主要關鍵證人廖力廷上次出庭時，表示他壓力很大，住家附近有黑衣人出沒，今天將由楊兆麟的律師團續行詰問。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦涉貪案，主要關鍵證人廖力廷上次出庭時，表示他壓力很大，住家附近有黑衣人出沒，今天將由楊兆麟的律師團續行詰問。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 海基會 桃園

延伸閱讀

台積電工程師住家偷拍來訪女友人 判刑1年遭解雇再判賠160萬

司法鑑定各自為政 全民公審釀亂象

李泰安1人搞破壞？搞軌案20年疑雲未散

影／遭控假冒鄭天財外甥涉原保地詐騙 田野出面喊冤：將循法律自清

相關新聞

建案銷售「豪華公設」是騙人的 建商、代銷商詐欺判刑確定

宏永公司推銷建案時利用平面圖營造有合法「豪華公設」的假象對外銷售；台灣高等法院審理，依詐欺罪判宏永負責人宋東明有期徒刑2年6月，判其時負責銷售的甲山林公司總經理張境在有期徒刑3年，判刑確定。宋、張須入獄。

鄭文燦涉貪案續行詰問廖力廷再出庭 500萬性質、監聽說成攻防焦點

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄涉貪，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷。由於廖上月14日出庭時，驚爆遭黑道盯哨，更直指親手將500萬賄款塞進鄭官邸茶桌下，還稱鄭曾提醒「你爸手機被監聽」，今繼續由楊兆麟一方進行詰問。

男大生租屋處遭電死 屋主竟找不具承裝資格者施作電路均遭判刑

台南市巫姓男大生已甄試錄取電機工程碩士，卻突然在租屋處死亡，法醫解剖確認巫是遭電死；檢警追查，王姓屋主竟將建物電路工程交給不具電器承裝業資格的李姓水電師傅，再由女兒出租，台南地院將三人分別依過失致死罪判刑5月、6月、5月，宣告緩刑2年。可上訴。

北市晏安診所醫師陳文昌賣診斷書 助受刑人「腦震盪」避入監遭起訴

桃園地檢署檢察官賴穎穎日前發現，有多名受刑人跨區至台北「晏安診所」求診，且病況皆為「腦震盪」以規避入監；經擴大偵辦，查獲醫師陳文昌長期以每份最高兩千元代價販售不實診斷書，近日依偽造文書罪嫌起訴並求處重刑。

台中消防工程老闆開賓士毒駕 輾死八旬資源回收婦 賠630萬達成和解

台中市陳姓男子是消防工程業者，去年8月間吸食含有俗稱「喵喵」的毒咖啡包後，駕駛賓士車上路，行經南屯區時，撞上撿拾資源回收物的江姓婦人，陳男僅停19秒後，繼續往前開，二度輾壓江婦致死，檢方今年5月間依毒駕致死罪起訴，移審國民法官審理，今天開庭時，陳表示已賠償630萬元與家屬達成和解，也聲請一般審理，法官諭知陳限制出境、出海8月，另施以科技設備監控。

便民過頭！溪口鄉公所技士護航民眾省規費 遭判1年3月徒刑

嘉義縣溪口鄉公所一名高考及格的洪姓技士，因違法核發「舊有合法房屋證明」予民眾，遭法院依貪汙治罪條例圖利罪判刑。儘管洪男深具悔意且未收受任何好處，仍被判處有期徒刑 1年3月，緩刑2年，並褫奪公權1年，公務生涯蒙上陰影。全案仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。