鄭文燦涉貪案續行詰問廖力廷再出庭 500萬性質、監聽說成攻防焦點

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄涉貪，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷。由於廖上月14日出庭時，驚爆遭黑道盯哨，更直指親手將500萬賄款塞進鄭官邸茶桌下，還稱鄭曾提醒「你爸手機被監聽」，今繼續由楊兆麟一方進行詰問。

上次庭訊中，廖力廷一開口就向法官表達內心恐懼，坦言從偵查階段開始，自家附近就常有不明人士或疑似黑幫出沒盯哨，害怕生命受威脅的陳述讓法庭氣氛一度凝重，也讓外界高度關注他今天在壓力之下，能否維持證詞的真實與完整。

廖力廷詳細交代行賄過程，表示2017年9月14日晚間與父親廖俊松前往市長官邸，將裝有500萬現金的黑色手提包「直接塞進泡茶桌下」，他深信鄭應該是知情的，因為鄭當時還曾詢問過「這是什麼意思」。

廖力廷更當庭爆料，稱鄭文燦疑似洩漏監聽情資，他說和鄭在市府見面時，鄭市長當面警告「你爸手機被監聽」、「你爸嘴巴很大」，甚至透露自己看過「監聽譯文」；檢方認為，此部分是否另涉洩密罪，仍待合議庭調查釐清。

面對指控，鄭的律師在交叉詰問時火力全開，質疑廖力廷在調查初期曾七度供稱500萬是「政治獻金」，直到聽完調查官解釋法律後才改口為「賄賂」；律師據此懷疑廖的證詞受到誘導，甚至指控他因長期服藥導致記憶混淆，所謂「洩密」的情節可能是調查官植入的推論。

今天的庭訊將由台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的豪華律師團續行交叉詰問，500萬元性質認定、鄭文燦是否知情，以及相關證詞前後一致性，仍是法庭攻防重點。

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院今續行詰問案中關鍵證人、前紅展公司副總經理廖力廷，此為上個月鄭文燦出庭時，挺肚大步走的模樣。記者陳恩惠／攝影