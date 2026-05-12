划不來...台中男辯「通緝被抓」逃海陸教召 逾召2天判關3月

台中市一名列管的廖姓後備軍人，2025年11月間原定前往高雄左營海軍陸戰隊營區，接受臨時召集，但他卻無故逾期2日未報到，事後他辯稱，因案通緝被警方逮捕，處理完通緝問題後，已錯過期限，一審審認，廖男在報到前兩天，已被檢方請回，人身自由早已恢復，認定其說詞僅為卸責，依妨害兵役治罪條例，判3月。

判決指出，廖姓男子是台中市後備指揮部列管的後備軍人，因案停役原因消滅後回役，他被列為2025年11月臨時召集的應召員，需在2025年11月3日，前往高雄市左營區的海軍陸戰隊專長訓練中心報到受訓。

該張臨時召集令在同年10月22日上午，送達廖男位於台中的住處，由其母親代收，廖母在當天下午2時52分許，拍照透過通訊軟體Line傳送給廖男，確認他已明確知悉召集事宜。

不過廖男無故逾期2日未入營報到，遭台中市後備指揮部告發，由檢方起訴。

台中地院審理時，廖男矢口否認有逃避兵役的意圖，辯稱自己當時正遭到通緝，有先向部隊告知要去處理通緝問題，等到他處理完畢後，就已經超過了應召期限。

法官指出，廖男確實因案在2025年11月1日，遭雲林縣斗六警分局緝獲，但當天下午4時許，已經嘉義地檢署檢察官視訊訊問後，諭知請回，廖在同年月11月3日應報到的前兩天下午，已恢復人身自由，未遭檢警機關拘束。

法官表示，廖男早已知悉應受召集，在恢復自由後，仍未前往營區報到，主觀上顯有避免召集的意圖，辯詞不足採信。

法官審認，廖男身為後備軍人卻無故逾期，妨害國家徵兵順暢與兵役管理，犯後猶否認犯行、態度欠佳，一審依意圖避免臨時召集無故逾入營期限2日罪，判刑3月，可易科9萬元，仍可上訴。