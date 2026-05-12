影／遭爆詐領乘務加給 台鐵勞工董事吳長智涉貪10萬交保

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪並表示「我是過失致死」，法官要她好好想一想，不論是用法律是什麼，對家屬而言就是失去一條生命。

2026-05-11 17:13