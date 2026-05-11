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墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

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墾丁大街鬥毆後爆飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

桃園徐男和朋友2023年趁元旦連假到墾丁渡假，徐男的友人深夜飲酒後與林姓少年等人發生肢體衝突，徐男獲悉後酒駕賓士車載著詹男等乘客，與對方飛車追逐約6公里，最後在南灣路段雙方各自發生自撞，徐男酒測達0.49每公升毫克超標，移送法辦。屏東地院審理，判徐男酒駕致人於死罪判處1年10月徒刑，可上訴。

全案發生在2023年12月31日凌晨，徐男與朋友到墾丁旅遊，晚間聚餐喝酒後，得知朋友在墾丁大街與林姓少年等多人發生肢體衝突，徐男開車載詹男、呂男與徐女，從民宿出發，在南灣路段時發現騎機車林姓少年等人，展開飛車追逐。

徐男在當天凌晨1時34分時，要停車時自撞民宿路緣護欄與自來水排氣閥，副座乘客詹男傷重不治。徐男酒測值達0.49每公升毫克。

合議庭審理，徐男所為雖有不該，徐男與死者詹男是朋友，當時車上乘客都有飲酒，並因先前與他人發生衝突後展開追逐。檢方相驗後，詹男血液中酒精濃度156mg/dL，詹男也是在飲酒後搭乘徐男的車，自願共同承擔酒駕風險。

合議庭指出，考量一般酒駕致死多為直接撞擊導致出血過多休克，但此件被害人詹男，搭乘徐男駕駛的車輛自撞，跟一般酒駕死亡案件車禍情況，自屬有別。詹男的死因，檢方相驗後，雖然胸部肋骨骨折，但沒有刺穿肺臟等，胸部傷勢出血應不足以造成詹男立即死亡，詹男有喝酒，研判因詹男搭乘徐男駕駛汽車時，自撞的搖晃震盪下而嘔吐，但因其反應能力因酒精大幅降低，無法自力將嘔吐物排出而阻塞於呼吸道，導致缺氧窒息，難以苛責徐男要付全部責任。

合議庭認為，詹男的家屬願意原諒徐男，達成200萬元和解，承認犯行。判徐男酒駕致人於死罪，處1年10月徒刑，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐男酒駕飛車追逐，最後自撞路邊自來水排氣閥，導致副駕駛座的詹男送醫不治。屏東地院判徐男處有期徒刑1年10月。可上訴。圖／資料照、翻攝畫面
徐男酒駕飛車追逐，最後自撞路邊自來水排氣閥，導致副駕駛座的詹男送醫不治。屏東地院判徐男處有期徒刑1年10月。可上訴。圖／資料照、翻攝畫面

酒駕 墾丁 賓士

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