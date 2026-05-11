採購案遭疑由一人公司得標 最高檢：均依法規辦理

對於公益桌曆及電子月刊影音製作等採購案遭質疑，最高檢今天表示，推動法治教育與公益宣導，是增進國人對司法及公共法治議題的理解；採購案均依政府採購法及相關規定辦理。

前媒體人於社群媒體發文，質疑最高檢察署辦理反賄選動畫、神探桌曆印刷、AI主播影音等採購案，得標廠商全為同一家「一人公司」，該公司設立於民國113年5月，資本額僅新台幣150萬元，成立半年後，就連續拿下最高檢的限制性招標案，且全都是低於100萬元、未達公告金額的採購案。

對此，最高檢發布新聞稿表示，為落實法務部柔性司法政策，推動法治教育與公益宣導，最高檢歷年發行公益桌曆，並將部分電子月刊內容轉化為影音形式，其核心目的在於以多元方式進行法律推廣，透過出版品與多元媒介推廣反詐騙、反賄選、國家安全及法治教育等公共議題，使法治觀念得以融入日常生活。

最高檢表示，辦理相關採購程序，均依政府採購法及相關規定辦理，並將持續秉持合法、合規及公開透明原則辦理各項採購作業。

最高檢表示，面對資訊傳播方式的快速改變，法治教育必須採取更多元、生活化的形式才能有效融入民眾生活。最高檢各類型的出版品與宣導媒介，均凝聚了專業法律精神與推廣熱忱，未來將持續依法推動法治教育及公益宣導。

根據新聞稿，針對各類法治宣導內容的執行成效，如試辦初期電子月刊轉為AI主播宣導影片點閱成效未如預期，最高檢將持續檢視民眾接受度、宣導觸及情形及整體效益，作為後續推動相關業務的參考，並持續精進宣導方式與內容品質。