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女毒蟲拖行磨皮「虐殺」派出所長 死者父暴怒吼律師：廢死聯盟呷屎！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭結束，劉父見陳女的律師團步出法院，高舉右手情緒激動怒吼「廢死聯盟滾出台灣」、「廢死聯盟呷屎！」

劉父庭前受訪表示，護欄是很重的東西，陳女有辦法把護欄撞倒，把所長夾在護欄和汽車中間，血肉之軀怎麼受得了這麼大的撞擊？所長死因是「五臟俱裂」，他認為「嫌犯可惡到極點」。

劉父指出，陳女20秒殺死一個人，因為所長從盤查到被撞倒不用20秒，20秒所長就失去寶貴生命，他強調所長是依法執行盤查任務，絕對沒有侵害陳女人權，也沒有用蠻力、言語去激怒對方，密錄器都可以還原事實真相。

他說，因殺人罪刑度比毒駕更嚴峻，所以一審捨棄毒駕改以殺人罪論處，判決更形容這是一種「虐殺」，因為陳女將所長撞倒之後用「磨」的，所以相驗時所長有的皮膚都已經被磨掉，看到裡面的肌腱，他當下是「錐心之痛」，無法形容當初的痛苦。

高院開庭結束，劉父也說他在庭上聽到律師替陳女減輕刑責的論述，真的很憤慨、很憤怒，「社會治安是靠警察，不是靠廢死聯盟」，台灣是個民主法治國家，卻要仰仗外國兩公約團體來主導我國法律自主權，根本在浪費國家公帑。

他說，希望正義得以延伸，讓台灣七萬多名警察能夠在工作上盡心盡力、維持社會治安，大家才有安寧的日子可以過，如果一昧地朝著廢除死刑的腳步走，反而助長犯罪行為更加殘暴、殘忍，大家將每天生活在恐懼之中。

劉父指出，社會常說「動用私刑」，雖然這是不可取的，但當尋求各種法律卻無法伸張正義，沒辦法按照被害者家屬願望，私刑一定會發生，但他還是相信國家法律是公平公正、伸張正義的，希望二、三審能夠維持原判，判陳女死刑。

陳嘉瑩委任律師錢建榮、林俊宏、高烊輝庭後步出法院，劉父和聲援者高喊「廢死聯盟滾出台灣」、「廢死聯盟社會亂源」，劉父情緒十分激動，更怒嗆「廢死聯盟呷屎！」

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女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死臨檢的警察劉宗鑫，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，對於陳辯稱她只構成過失致死罪，劉宗鑫的爸爸（中）憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。記者余承翰／攝影
女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死臨檢的警察劉宗鑫，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，對於陳辯稱她只構成過失致死罪，劉宗鑫的爸爸（中）憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。記者余承翰／攝影

台灣高等法院 劉宗鑫

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