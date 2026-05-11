二審「實任檢察官」選拔不公開 檢協會籲法務部：建立標準

檢察界選派二審實任檢察官常成人事案焦點，中華民國檢察官協會認為，二審實任檢察官選拔在體系內相當於「調陞」，應有公平、公正、公開的人事制度作配套，向法務部提出五項建言，建議建立選任標準，並經檢審會審議再由法務部長任命。

檢協會表示，二審實任檢察官是國家檢察官體制的重要幹部，也是未來首長的儲備人選，相關制度宜審慎規劃選拔；檢協會說，二審實任檢察官與一審調升二審的「三專生」、「二專生」制度，同屬檢察官「歷練」人事的一環，因此向法務部建議建立五項要件，以完備檢察人事制度。

檢協會指，五項要件包括：一、歷年來不論舊制二審檢察官或新制三專生、二專生制度，均經檢審會審議，已具公信力且並無窒礙難行之處，建議此次「二審實任檢察官」也循例經檢審會審議。

二、建議建立二審實任檢察官明確的選任原則與機制，以便候選人與檢審委員均有標準可資依循。

三、選任原則需設計納入用人機關意見的機制。

四、建議經檢審會審議，以1.5倍人選提供給法務部部長圈選，兼顧檢察業務的推動與效能。

五、目前二審實任檢察官的缺額如何遞補，建議有長遠性的名額規劃，有系統依序任用，避免在短期內將名額用盡，造成後續進用困難，產生日後優秀人才無法實任二審檢察官，而有遺珠之憾，並有礙檢察人事的良性新陳代謝。