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女毒蟲拖行撞死警察...不想判死只認「過失致死」 法官要她自己想一想

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪並表示「我是過失致死」，法官要她好好想一想，不論是用法律是什麼，對家屬而言就是失去一條生命。

陳嘉瑩委任律師指出，一審判決認定陳女有殺人故意違背經驗法則，且錯誤適用殺人罪判處死刑，違反憲法判決必須有殺人直接故意、情節最嚴重之罪才能判死的意旨；另一審判決稱鑑定不符合科學標準，卻大量引用不利陳女的鑑定內容作為判決理由，也有違背法令之處。

律師團表示，最高法院判決也指明，偶發性犯罪不得判處死刑，且因陳嘉瑩育有一名子女，一審判死也違反兒童最佳利益、兒童權利公約，一審對判死的量刑意見也違反憲法判決意旨。

陳嘉瑩面對法官詢問，坦承毒駕、妨害公務、妨害公眾往來等罪，但她否認犯殺人罪，供稱「我是過失致死」。律師也說，陳女不能預見，也不願劉宗鑫的死亡，陳女至多只構成過失致死。法官庭末諭知6月15日再開庭。

一審判決指出，陳女2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

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女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影
女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影

女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影
女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影

劉宗鑫 過失致死 殺人 死刑

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