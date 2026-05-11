快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕撞死所長...她拿「小孩」求不判死 父怒：20秒殺死一個人不嚴重？

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪，劉父怒吼「20秒殺死一個人，這不是最嚴重之罪？」

劉父在法庭上指出，這件案子不是單純的車禍，也不是不小心的意外，所長是在執行公務期間，發現陳女車輛違停而上前合法盤查，且密錄器影片很清楚，所長身穿制服，陳女吸毒前科累累，一般守法公民人知悉有人卡在車外，就是下車查看、接受盤查，但陳女明知所長卡在駕駛座車門旁，仍選擇繼續踩油門，時速66公里、拖行300至600公尺，速度之快，「難道不知道這樣會害死人嗎？」

劉父情緒激動朝陳女怒吼「20秒殺死一個人」，對於這種案件，律師還一直替被告找減刑的辦法，「這不是最嚴重之罪嗎？」他說，執勤警察都敢殺，所有法官、檢察官也都會遭殃，「誰還敢替國家做事？」

劉父指出，家屬今天只要一個公道，他一個奉公守法的小孩，20秒就被結束生命，「我嚥不下這口氣」。他說，現在法律只重視被告人權，被告人權凌駕上被害人生命權之上，「要來動用私刑是不是」。

劉宗鑫母親在法庭忍不住哭泣，表示她沒有把小孩照顧好，她很內疚，但陳嘉瑩做出這樣的行為，卻還敢說這些話。劉宗鑫妻子則反問律師，「你們家人如果被殺的話，你們還能廢死嗎？」

一審判決指出，陳女2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死臨檢的警察劉宗鑫，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，對於陳辯稱她只構成過失致死罪，劉宗鑫的爸爸（中）憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。記者余承翰／攝影
女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死臨檢的警察劉宗鑫，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，對於陳辯稱她只構成過失致死罪，劉宗鑫的爸爸（中）憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。記者余承翰／攝影

女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影
女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死警察，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，她被提訊出庭時不發一語。記者余承翰／攝影

劉宗鑫 殺人 死刑 吸毒

延伸閱讀

影／拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

影／女毒駕撞死所長一審判死刑 今出庭辯只構成過失致死

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

房客車撞民宅縱火燒死房東媳婦孫女2人 今哭求交保：別讓我當不孝子

相關新聞

毒駕撞死所長...她拿「小孩」求不判死 父怒：20秒殺死一個人不嚴重？

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪，劉父怒吼「20秒殺死一個人，這不是最嚴重之罪？」

女房東張淑晶騙房客簽約...戴粉紅格紋頭套出庭 搞怪造型竟意外成焦點

女房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪判刑16年5月。張淑晶今為聲請定應執行刑案件，被提解至台灣高等法院開庭，未料她不想被媒體拍攝臉部，戴不織布的粉紅格紋「頭套」，卻意外成為焦點。

女毒蟲拖行磨皮「虐殺」派出所長 死者父暴怒吼律師：廢死聯盟呷屎！

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭結束，劉父見陳女的律師團步出法院，高舉右手情緒激動怒吼「廢死聯盟滾出台灣」、「廢死聯盟呷屎！」

女毒蟲拖行撞死警察...不想判死只認「過失致死」 法官要她自己想一想

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪並表示「我是過失致死」，法官要她好好想一想，不論是用法律是什麼，對家屬而言就是失去一條生命。

影／女毒駕撞死所長一審判死刑 今出庭辯只構成過失致死

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭陳女開車拖行200餘公尺，撞擊護欄致死，一審認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，依殺人罪判處死刑。高等法院今開庭，陳嘉瑩否認殺人罪，辯稱她只構成過失致死罪。

為省2100萬人力銀行查詢費 智誠科技成立4人頭公司查詢求職者個資遭訴

獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰，為了節省104人力銀行針對專業獵人頭公司所收的每筆105元履歷查詢費，涉嫌「化整為零」成立4家人頭公司，以一般公司名義與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元。新北地檢署今依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反個資法等罪起訴劉男與4名員工共5人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。