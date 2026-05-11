毒駕撞死所長...她拿「小孩」求不判死 父怒：20秒殺死一個人不嚴重？

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女不認殺人罪，劉父怒吼「20秒殺死一個人，這不是最嚴重之罪？」

劉父在法庭上指出，這件案子不是單純的車禍，也不是不小心的意外，所長是在執行公務期間，發現陳女車輛違停而上前合法盤查，且密錄器影片很清楚，所長身穿制服，陳女吸毒前科累累，一般守法公民人知悉有人卡在車外，就是下車查看、接受盤查，但陳女明知所長卡在駕駛座車門旁，仍選擇繼續踩油門，時速66公里、拖行300至600公尺，速度之快，「難道不知道這樣會害死人嗎？」

劉父情緒激動朝陳女怒吼「20秒殺死一個人」，對於這種案件，律師還一直替被告找減刑的辦法，「這不是最嚴重之罪嗎？」他說，執勤警察都敢殺，所有法官、檢察官也都會遭殃，「誰還敢替國家做事？」

劉父指出，家屬今天只要一個公道，他一個奉公守法的小孩，20秒就被結束生命，「我嚥不下這口氣」。他說，現在法律只重視被告人權，被告人權凌駕上被害人生命權之上，「要來動用私刑是不是」。

劉宗鑫母親在法庭忍不住哭泣，表示她沒有把小孩照顧好，她很內疚，但陳嘉瑩做出這樣的行為，卻還敢說這些話。劉宗鑫妻子則反問律師，「你們家人如果被殺的話，你們還能廢死嗎？」

一審判決指出，陳女2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

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女毒蟲陳嘉瑩毒駕逃逸，並拖行撞死臨檢的警察劉宗鑫，一審遭判死刑，高等法院今天二審開庭，對於陳辯稱她只構成過失致死罪，劉宗鑫的爸爸（中）憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。記者余承翰／攝影