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影／女毒駕撞死所長一審判死刑 今出庭辯只構成過失致死
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭陳女開車拖行200餘公尺，撞擊護欄致死，一審認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，依殺人罪判處死刑。高等法院今開庭，陳嘉瑩否認殺人罪，辯稱她只構成過失致死罪。
劉宗鑫的爸爸今天也到庭旁聽，他憤怒地表示，台灣治安是靠警察，不是靠廢死聯盟，並說若一昧地朝著廢除死刑的腳步走，台灣沒有安寧的日子可以過，反而助長犯罪行為更加殘暴，讓我們生活在恐懼下。
陳嘉瑩的律師在庭上以「113憲判8」的憲法法庭判決，主張陳女不是最嚴重的罪，不是直接故意殺人，只是偶發性的犯罪不能判處死刑，並指一審的量刑鑑定、有無教化可能性部分也有錯誤，不應該判處陳女死刑。法官王耀興則感慨地說，不管陳女及律師爭執的罪名，但這案件都是一條人命。
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