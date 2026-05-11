為省2100萬人力銀行查詢費 智誠科技成立4人頭公司查詢求職者個資遭訴

獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰，為了節省104人力銀行針對專業獵人頭公司所收的每筆105元履歷查詢費，涉嫌「化整為零」成立4家人頭公司，以一般公司名義與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元。新北地檢署今依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反個資法等罪起訴劉男與4名員工共5人。

新北檢檢察官林佳慧指揮調查局台北市調查處查出，104將查詢求職者資料的契約，依一般公司和人力派遣業者有所不同，依智誠所屬的獵派公司而言，每筆履歷需支付105元較高的查詢費，且查看後無法利用104的系統進行邀約。

為此，劉男為求以低價閱覽求職者履歷，節省公司成本，涉嫌指示周姓、聶姓、林姓及蔡姓4名員工，分別成立炎磊、杰克、才博3公司或籌備處，以及自身實質掌控的美商prestigious Society Inc公司共4家公司，偽裝成一般公司與104簽定查詢費較低的契約。

檢調查出，智誠公司藉此簽約取得人才查詢系統及閱覽履歷權限後，自2018年9月起，共查詢20萬餘筆包括求職者姓名、出生年月日、教育、職業、身分證字號、聯絡方式等履歷資料，換算後共獲得2100萬元的不法利益。