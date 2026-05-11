快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

為省2100萬人力銀行查詢費 智誠科技成立4人頭公司查詢求職者個資遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰，為了節省104人力銀行針對專業獵人頭公司所收的每筆105元履歷查詢費，涉嫌「化整為零」成立4家人頭公司，以一般公司名義與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元。新北地檢署今依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反個資法等罪起訴劉男與4名員工共5人。

北檢檢察官林佳慧指揮調查局台北市調查處查出，104將查詢求職者資料的契約，依一般公司和人力派遣業者有所不同，依智誠所屬的獵派公司而言，每筆履歷需支付105元較高的查詢費，且查看後無法利用104的系統進行邀約。

為此，劉男為求以低價閱覽求職者履歷，節省公司成本，涉嫌指示周姓、聶姓、林姓及蔡姓4名員工，分別成立炎磊、杰克、才博3公司或籌備處，以及自身實質掌控的美商prestigious Society Inc公司共4家公司，偽裝成一般公司與104簽定查詢費較低的契約。

檢調查出，智誠公司藉此簽約取得人才查詢系統及閱覽履歷權限後，自2018年9月起，共查詢20萬餘筆包括求職者姓名、出生年月日、教育、職業、身分證字號、聯絡方式等履歷資料，換算後共獲得2100萬元的不法利益。

獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰等5人，為節省104人力銀行高額履歷查詢費，涉嫌以4家人頭公司與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰等5人，為節省104人力銀行高額履歷查詢費，涉嫌以4家人頭公司與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

人力銀行 求職 北檢

延伸閱讀

調查局破首件謊報大額虛擬通貨交易詐團水房 保全公司當掩護洗錢20億

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

面試先問薪水很失禮？她遭公司嗆1句 網友傻眼：省下踩雷時間

影／助詐團、線上博弈洗錢10億 順發成功貿易負責人羈押禁見

相關新聞

女房東張淑晶騙房客簽約...戴粉紅格紋頭套出庭 搞怪造型竟意外成焦點

女房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪判刑16年5月。張淑晶今為聲請定應執行刑案件，被提解至台灣高等法院開庭，未料她不想被媒體拍攝臉部，戴不織布的粉紅格紋「頭套」，卻意外成為焦點。

影／女毒駕撞死所長一審判死刑 今出庭辯只構成過失致死

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭陳女開車拖行200餘公尺，撞擊護欄致死，一審認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，依殺人罪判處死刑。高等法院今開庭，陳嘉瑩否認殺人罪，辯稱她只構成過失致死罪。

為省2100萬人力銀行查詢費 智誠科技成立4人頭公司查詢求職者個資遭訴

獵人頭公司智誠科技負責人劉富翰，為了節省104人力銀行針對專業獵人頭公司所收的每筆105元履歷查詢費，涉嫌「化整為零」成立4家人頭公司，以一般公司名義與104簽約查詢20萬餘筆求職者個資，獲取不法利益近2100萬元。新北地檢署今依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反個資法等罪起訴劉男與4名員工共5人。

房客車撞民宅縱火燒死房東媳婦孫女2人 今哭求交保：別讓我當不孝子

台中市許姓男子去年底時，因不滿房東不給續租、要求遷出，和房東家吳姓媳婦衍生多起官司糾紛，趁半夜開貨車衝撞客廳堵住逃生路線，再引燃4公斤汽油、甲苯，火勢爆燃燒死吳女及其17歲女兒，許男遭檢方依殺人等罪起訴，台中地院今開延押庭，許男哭求法官交保，提到有罹患癌症的太太、住在療養院的九旬母親，他年老體衰，無力逃亡，「不要讓我當不孝子」，法官諭知候核定辦。

二審「實任檢察官」選拔不公開 檢協會籲法務部：建立標準

檢察界選派二審實任檢察官常成人事案焦點，中華民國檢察官協會認為，二審實任檢察官選拔在體系內相當於「調陞」，應有公平、公正、公開的人事制度作配套，向法務部提出五項建言，建議建立選任標準，並經檢審會審議再由法務部長任命。

影／拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭陳女開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女從看守所被提解出庭，真面目首度公開曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。