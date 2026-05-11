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女房東張淑晶騙房客簽約...戴粉紅格紋頭套出庭 搞怪造型竟意外成焦點

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪判刑16年5月。張淑晶今為聲請定應執行刑案件，被提解至台灣高等法院開庭，未料她不想被媒體拍攝臉部，戴不織布的粉紅格紋「頭套」，卻意外成為焦點。

張淑晶上月16日為聲請再審被提解至高院出庭，當時她低頭用長髮企圖遮住面部，不想被媒體拍攝；未料，她今下午又為聲請定應執行刑案件到高院開庭，她被法警提解時，為避免面容再度上鏡頭，竟於上下樓時戴粉紅格紋、只挖鬥露出眼睛的頭套、手捧大量資料現身，特殊造型反而成為媒體捕捉的重點。

張淑晶在新北市多處出租套房，利用房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，在簽約時會拿列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，向房客說「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」，藉此要房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話。

房客只好依張淑晶要求，簽下親友姓名、電話作為聯絡人資料，張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，卻藉由租賃糾紛機會，以此為憑據，指控房客侵占鑰匙、毀損家具、不付房租等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，受害者人數眾多。

女房東張淑晶今被提解至台灣高等法院開庭，頭戴粉紅格紋「頭套」，不想被媒體拍到臉部。記者余承翰／攝影
女房東張淑晶今被提解至台灣高等法院開庭，頭戴粉紅格紋「頭套」，不想被媒體拍到臉部。記者余承翰／攝影

張淑晶 房東 台灣高等法院

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