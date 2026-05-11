房客車撞民宅縱火燒死房東媳婦孫女2人 今哭求交保：別讓我當不孝子

台中市許姓男子去年底時，因不滿房東不給續租、要求遷出，和房東家吳姓媳婦衍生多起官司糾紛，趁半夜開貨車衝撞客廳堵住逃生路線，再引燃4公斤汽油、甲苯，火勢爆燃燒死吳女及其17歲女兒，許男遭檢方依殺人等罪起訴，台中地院今開延押庭，許男哭求法官交保，提到有罹患癌症的太太、住在療養院的九旬母親，他年老體衰，無力逃亡，「不要讓我當不孝子」，法官諭知候核定辦。

此案在今年2月由檢方起訴後，移審台中地院國民法官審理，許男在偵審期間已被法院裁定羈押，羈押期將在今年5月25日屆滿，台中地院今由受命法官陳鈴香審理延押庭，法官聽完許的意見後，裁定候核定。

許男表示，此案已全部坦認檢察官所起訴的犯罪事實，他過去有就診身心科的紀錄。

許男也哭著向法官表示，他知道犯下殺人大錯，但家中還有九旬的母親住在療養院，也有罹患癌症末期的妻子獨自在家中，他已年老體衰，無力逃亡，希望法官給予交保處分，「不要讓我當不孝子」。

檢警調查，許男（65歲）向吳女婆婆租屋多年，2025年因爆發糾紛遭訴請退租，雙方衍伸多起訴訟，許男因而心生不滿，萌生報復念頭。

同年11月3日凌晨，許男趁吳女丈夫外出，先剪斷監視器電線，再駕駛滿載汽油、甲苯等大量助燃物的報廢廂型車，倒車衝撞吳女住家客廳阻絕逃生路線，點燃引信縱火後逃逸。

猛烈火勢與濃煙，導致受困2樓的吳女與17歲女兒，嚴重燒燙傷、一氧化碳中毒，女兒當日凌晨不治，吳女搶救10天後亦身亡。

檢方在今年2月偵結，將許男依殺人、故意對少年犯殺人及放火等罪嫌起訴，全案移交台中地院國民法庭審理。

台中市許姓男子在去年11月衝撞烏日區五光路民宅、縱火，燒死房東媳婦與孫女，今天法院開延押庭。記者陳宏睿／攝影