影／拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭陳女開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，依殺人罪判處死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女從看守所被提解出庭，真面目首度公開曝光。

判決指出，陳女2024年9月30日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

一審國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885