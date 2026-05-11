辦過郭信良貪汙、深夜親驗男嬰屍傷 橋檢檢察官鍾葦怡獲頒優秀女青年

橋頭地檢署檢察官鍾葦怡，憑藉過去十年在兒少保護、打擊貪瀆及制度創新上的卓越貢獻，獲頒今年度「第27屆優秀女青年」殊榮。鍾葦怡說，這分肯定不只屬於個人，感謝地檢署同事的支持，未來會持續推動法治，讓司法不僅能伸張正義，更人走入人民心中。

鍾葦怡任職檢察官10年，去年台南市前議長郭信良涉貪，即為鍾主辦案件，她揭發郭信良涉入光電弊案及環境犯罪，成功將郭信良等人起訴；屏東縣議員郭再添涉嫌押人動私刑，也是由偵辦，鍾不僅成功聲押郭再添，也順利偵結對郭提起公訴。

在兒少保護領域，橋頭地檢審肯定鍾葦怡展現實地執行力。在某起男嬰虐死案中，鍾深夜親赴重症病房勘驗傷勢，結合法醫與醫療團隊，利用科學數據精準重建施力模式，讓施虐者在鐵證面前無所遁形。

橋檢說，鍾葦怡於幼童性侵案件中，啟動高雄早期鑑定制度，整合醫療、心理、社政及警政資源，透過單次完整訊問模式，避免幼童重複陳述造成二度傷害，成功促成案件迅速定罪，成為兒少司法保護的重要示範案例。

因長年於兒少保護、反貪肅貪、打擊詐欺等領域有重大表現，中華民國歷屆十大傑出女青年協會昨天頒發「第27屆優秀女青年」給鍾葦怡，肯定她於檢察官職務上的付出與貢獻。

鍾葦怡說，從事檢察官十年來，她認為法律不應只是冰冷的條文，而是應成為保護弱勢、支撐公平、帶來希望的力量。無論是守護兒少、打擊貪腐、阻斷詐欺或推動制度改革，她都期許自己不只是執法者，更是讓社會變得更好的實踐者。

鍾葦怡說，這分肯定不只屬於她個人，更屬於橋頭地檢署，以及一路支持她的所有長官跟夥伴。身為女性，她深信溫柔與堅定從不衝突，女性可以細膩理解脆弱，也能果敢面對不義，可以守護被害人，也能改革制度，未來會期許自己讓司法不僅能伸張正義，更人走入人民心中。

橋頭地檢署檢察官鍾葦怡（中），憑藉過去十年在兒少保護、打擊貪瀆及制度創新上的卓越貢獻，獲頒今年度「第27屆優秀女青年」殊榮。橋頭地檢署提供