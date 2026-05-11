快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市今年3月發生一起震驚社會的毒駕致死案，23歲男子林益宏在吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品後，駕駛賓士車在市區沿路闖紅燈狂飆，猛烈追撞停等紅燈車輛，造成任職於中道中學的鍾姓女老師不幸慘死。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴。

案發經過為林男在市區狂飆連環撞，現場遭撞的8輛車宛如保齡球瓶倒地，釀成1死3傷。3月5日晚間8點多，林益宏駕駛母親名下的白色賓士轎車，載著19歲妻子，自宜蘭市環河路右轉中山路後，無視號誌沿路飆速闖紅燈。

當行經肇事路段時，林男在未減速的情況下，由後方猛烈追撞鍾姓女老師駕駛的豐田轎車。由於撞擊力道極其強大，2車瞬間噴飛並波及周邊另外6輛汽車，59歲的鍾老師首當其衝，送醫後傷重不治，另有林男妻子及一名機車騎士等3人受傷。

警方事後在林男身上及車內搜出毒品依托咪酯「喪屍煙彈」，唾液快篩呈陽性反應，證實為毒駕肇禍；林益宏的黑歷史背景也遭起底，從事二手車買賣的林男不僅是毒品列管人口，更是暴力累犯，3年前曾涉及宜蘭持刀砍人案件，因「幫助傷害致人重傷罪」被判刑1年7月，更因吸毒上路奪走一條無辜性命，引爆網民一片撻伐。

宜蘭地檢署檢察官董良造今天偵結起訴，認定林男涉犯刑法第185條之3毒駕致死罪、第284條過失傷害罪。檢方指出，林男吸食毒品致人於死，依道路交通管理處罰條例第86條規定，應加重其刑至二分之一；林男最重將面臨10年有期徒刑，並得併科200萬元以下罰金。

檢察長王柏敦表示，案發後已指示犯保協會宜蘭分會啟動關懷機制，全力協助受害者家屬進行法律訴訟與情緒支持。地檢署強調，政府對酒駕、毒駕「零容忍」，此類心存僥倖的行為害人害己，檢方從嚴追訴，呼籲民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鍾姓女老師今年3月在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕男從後方高速追撞，整輛車扭曲變形，鍾女送醫不治。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴，最重可判10年。本報資料照
鍾姓女老師今年3月在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕男從後方高速追撞，整輛車扭曲變形，鍾女送醫不治。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴，最重可判10年。本報資料照

鍾姓女老師今年3月在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕男從後方高速追撞，整輛車扭曲變形，鍾女送醫不治。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴，最重可判10年。本報資料照
鍾姓女老師今年3月在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕男從後方高速追撞，整輛車扭曲變形，鍾女送醫不治。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴，最重可判10年。本報資料照

宜蘭 賓士 毒駕 毒品 喪屍煙彈 車禍

延伸閱讀

苗栗BMW休旅車失控騎上中央分隔島 撞倒路燈桿波及對向2汽機車

影／騎機車與腳踏車擦撞倒地又被轎車撞上 台中49歲男喪命

台中機車騎士擦撞單車後倒地 遭汽機車碰撞不治

恐怖！婚禮攝影師拍新娘出門退到馬路中心 遭轎車高速撞飛慘死

相關新聞

不能易科罰金！保護女兒用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日

黃姓婦人帶女兒到室內遊樂場遊玩，女兒被2歲的女童推擠、跌倒，黃婦不滿，用大腿頂撞攻擊2歲的女童，被控成年人故意對兒童犯傷害罪，台北地院審理，判黃婦拘役50日，不得易科罰金。可上訴。

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

宜蘭市今年3月發生一起震驚社會的毒駕致死案，23歲男子林益宏在吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品後，駕駛賓士車在市區沿路闖紅燈狂飆，猛烈追撞停等紅燈車輛，造成任職於中道中學的鍾姓女老師不幸慘死。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴。

影／遭控假冒鄭天財外甥涉原保地詐騙 田野出面喊冤：將循法律自清

新竹縣原住民部落近日爆出疑似原住民保留地詐騙爭議，竹縣縣議員朱健銘日前在縣議會總質詢揭露，有化名「田野」男子，假冒立委鄭天財親外甥，疑詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款，遭點名的男子「田野」今早在律師的陪同下出面喊冤，強調從未詐騙，對於受害人的相關指控為不實抹黑，將循法律途徑自清。

偷蔥被判拘役30日 竊賊上訴說自己夢遊…監視器打臉

彰化縣歐姓男子前年11月晚間到一戶農家偷走價值500元的10欉青蔥，被彰化地方法院依竊盜罪判拘役30日，但他不服判刑上訴，說自己是夢遊，並非故意犯罪，法官依監視錄影器畫面顯示，認為歐男是卸責之詞，且已有前科，是為累犯，駁回上訴。

高雄市前議長曾麗燕詐領千萬助理費重判12年 科技監控再延長8個月

高雄市國民黨籍前議長、現任市議員曾麗燕，涉嫌詐領上千萬元助理費，二審被判刑12年，目前案件上訴最高法院中，曾被法院裁定電子監控且限制出境、出海，她聲請解除被駁回，高雄高分院並裁定延長8個月。

中國大陸IC設計大廠納芯微電子違法來台挖角 台籍東亞區總監遭訴

中國大陸IC設計大廠蘇州納芯微電子（NOVOSENSE）涉嫌違法來台設立據點，透過雇請台灣籍慎姓男子出任東亞區銷售總監，在台非法從事挖角高科技人才等業務活動，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴慎男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。