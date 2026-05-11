宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

宜蘭市今年3月發生一起震驚社會的毒駕致死案，23歲男子林益宏在吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品後，駕駛賓士車在市區沿路闖紅燈狂飆，猛烈追撞停等紅燈車輛，造成任職於中道中學的鍾姓女老師不幸慘死。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴。

案發經過為林男在市區狂飆連環撞，現場遭撞的8輛車宛如保齡球瓶倒地，釀成1死3傷。3月5日晚間8點多，林益宏駕駛母親名下的白色賓士轎車，載著19歲妻子，自宜蘭市環河路右轉中山路後，無視號誌沿路飆速闖紅燈。

當行經肇事路段時，林男在未減速的情況下，由後方猛烈追撞鍾姓女老師駕駛的豐田轎車。由於撞擊力道極其強大，2車瞬間噴飛並波及周邊另外6輛汽車，59歲的鍾老師首當其衝，送醫後傷重不治，另有林男妻子及一名機車騎士等3人受傷。

警方事後在林男身上及車內搜出毒品依托咪酯「喪屍煙彈」，唾液快篩呈陽性反應，證實為毒駕肇禍；林益宏的黑歷史背景也遭起底，從事二手車買賣的林男不僅是毒品列管人口，更是暴力累犯，3年前曾涉及宜蘭持刀砍人案件，因「幫助傷害致人重傷罪」被判刑1年7月，更因吸毒上路奪走一條無辜性命，引爆網民一片撻伐。

宜蘭地檢署檢察官董良造今天偵結起訴，認定林男涉犯刑法第185條之3毒駕致死罪、第284條過失傷害罪。檢方指出，林男吸食毒品致人於死，依道路交通管理處罰條例第86條規定，應加重其刑至二分之一；林男最重將面臨10年有期徒刑，並得併科200萬元以下罰金。

檢察長王柏敦表示，案發後已指示犯保協會宜蘭分會啟動關懷機制，全力協助受害者家屬進行法律訴訟與情緒支持。地檢署強調，政府對酒駕、毒駕「零容忍」，此類心存僥倖的行為害人害己，檢方從嚴追訴，呼籲民眾切勿以身試法。

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鍾姓女老師今年3月在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕男從後方高速追撞，整輛車扭曲變形，鍾女送醫不治。宜蘭地檢署今天偵查終結，依毒駕致死、過失傷害等罪嫌將林男提起公訴，最重可判10年。本報資料照