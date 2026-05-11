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影／遭控假冒鄭天財外甥涉原保地詐騙 田野出面喊冤：將循法律自清

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹原住民部落近日爆出疑似原住民保留地詐騙爭議，竹縣縣議員朱健銘日前在縣議會總質詢揭露，有化名「田野」男子，假冒立委鄭天財親外甥，疑詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款，遭點名的男子「田野」今早在律師的陪同下出面喊冤，強調從未詐騙，對於受害人的相關指控為不實抹黑，將循法律途徑自清。

遭指控的田野今早與朱健銘辦公室主任劉志枰會面，他主動提供相關資料並表示，有心人士日前向議員辦公室不實指控，他始終以真實姓名面世，未曾使用化名或假借民意代表或其他公眾人物親友名義說服他人交易，對於有心人士單方造謠顛倒是非、指述莫須有罪名導致大眾誤判表示遺憾。

田野表示，自己長期投入原住民土地權益協助工作，今天也出示多份由部落居民簽署的連署書，強調自己獲得地方支持，相關工作都是親自奔走完成，並非外界所稱詐騙。他對這名受害人提出的指控尤其不滿，直指內容多屬捏造與惡意抹黑，不僅讓他個人承受極大壓力，也波及部落產業發展。

田野指出，近期相關負面傳聞已衝擊當地農產品銷售，包含水蜜桃等作物出貨受阻，農民生計受到影響，讓他感到十分痛苦，希望能還原真相，停止不實傳聞持續傷害部落。

田野委任律師駱鵬年表示，相關證據交給議員辦公室主任交叉對比，當事人為守護因主權變遷喪失祖傳土地權利之原住民權益，除個人專業外，並與其他專業人士合作，多方奔波，盡心盡力，為原住民爭取到土地之所有權，有幸促成諸多成功案例乃有目共睹。當事人改名前後均以真實姓名從事不動產工作，交易雙方皆出於自由意志平等對談，達成共識後始正式締約，當事人並確實履約。

劉志枰表示，本案已經交付司法，對於雙方細節不便多評論，他代議員朱健銘轉述，民眾若向服務處提供偽造、變造的資料或虛偽不實的資訊，服務處將保留法律追訴權，並且要求行為人負起服務處名譽損害的賠償責任，及任何涉及虛假的文件陳情所需承擔的法律責任。

田野（左）表示，自己長期投入原住民土地權益協助工作，今天也出示多份由部落居民簽署的連署書，強調自己獲得地方支持，相關工作都是親自奔走完成，並非外界所稱詐騙。圖／新北市議員朱健銘提供
田野（左）表示，自己長期投入原住民土地權益協助工作，今天也出示多份由部落居民簽署的連署書，強調自己獲得地方支持，相關工作都是親自奔走完成，並非外界所稱詐騙。圖／新北市議員朱健銘提供

遭指控的田野今早與朱健銘辦公室主任劉志枰會面，他主動提供相關資料。圖／新北市議員朱健銘提供
遭指控的田野今早與朱健銘辦公室主任劉志枰會面，他主動提供相關資料。圖／新北市議員朱健銘提供

鄭天財 詐騙 新竹 原住民

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