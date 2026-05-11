偷蔥被判拘役30日 竊賊上訴說自己夢遊…監視器打臉

彰化縣歐姓男子前年11月晚間到一戶農家偷走價值500元的10欉青蔥，被彰化地方法院依竊盜罪判拘役30日，但他不服判刑上訴，說自己是夢遊，並非故意犯罪，法官依監視錄影器畫面顯示，認為歐男是卸責之詞，且已有前科，是為累犯，駁回上訴。

判決書指出，歐男前年11月某日晚間9 點多走進一戶農家農田拔走10欉青蔥，農戶氣得報警，警方根據監視器影像，逮捕歐男移送法辦，彰化地方法院也依竊盜罪判拘役30日。

但歐男不服上訴，辯稱當天因服用安眠藥物，產生夢遊症狀，意識模糊，並非故意犯罪。

不過法官根據監視器錄影畫面顯示，歐男偷蔥時行走正常，走入農田偷走青蔥，目標特定，離去時可見青蔥裝在袋內，法官認為，畫面顯示歐男有所預謀，犯案當下查無神智不清、意識模糊等跡象，其辯解是卸責之詞，不足為憑。

且歐男曾因毒品等案件被判刑1年2月，2022年3月才假釋附保護管束期滿執行完畢，但仍不知悔改，是為累犯，因此駁回其上訴，維持原判。