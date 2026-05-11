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高雄市前議長曾麗燕詐領千萬助理費重判12年 科技監控再延長8個月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市國民黨籍前議長、現任市議員曾麗燕，涉嫌詐領上千萬元助理費，二審被判刑12年，目前案件上訴最高法院中，曾被法院裁定電子監控且限制出境、出海，她聲請解除被駁回，高雄高分院並裁定延長8個月。

曾麗燕2010年起至2021年3月止，於10年市議員期間共詐領上千萬元助理費，挪為服務處支出、繳交信用卡等私人用途，高雄地院、高雄高分院依觸犯公務員利用職務詐取財物等3罪，合併處12年徒刑、褫奪公權6年，現由最高法院審理中。

曾麗燕涉案後，被法院要求施以科技監控，日前她主張年歲已大、身心狀況不佳，醫院各項檢查及治療，均因配戴電子手環，以致無法進行或失準，希望能解除監控。

但高雄高分院審理後，合議庭認為曾麗燕擔任數屆議員，其人脈豐沛，有得以出境或長期滯留海外的資力與能力，自有相當理由足認其畏罪逃亡，以規避日後審判或執行的可能性甚高。

合議庭認為，自實施科技監控以來，其生活並未因電子手環而產生超越其平時生活態樣的不便程度，曾麗燕主張無配戴電子手環必要，並無可採，維持原有監控手段，並裁定延長8個月。

曾任高市議會議長的議員曾麗燕涉入詐領助理費案，案件仍未定讞。圖／本報資料照
曾任高市議會議長的議員曾麗燕涉入詐領助理費案，案件仍未定讞。圖／本報資料照

曾麗燕 高雄市 監控 最高法院

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